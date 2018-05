„Chráňme demokraciu!“, vyzývajú pamätníci.

Rudolf Dobiáš Foto: Národná Pokladnica s. r. o. Foto: Národná Pokladnica s. r. o.

Otto Šimko Foto: Národná Pokladnica s. r. o. Foto: Národná Pokladnica s. r. o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája 2018 (OTS) - V priebehu uplynulého storočia však boli základné demokratické práva obom národom niekoľkokrát odoprené. Aj v dnešných pomeroch sú často uprednostňované súkromné záujmy nad záujmami spoločnosti, a to sa negatívne premieta do kvality života Slovákov a Čechov. Národná Pokladnica a nezisková organizácia Post Bellum sa pri príležitosti 100. výročia od vzniku ČSR spojili, aby ľudom pripomenuli, že sloboda a demokracia nebola a ani dnes bohužiaľ nie je samozrejmosťou.Inštitúcie spoločne požiadali pamätníkov, ocenených Cenami Pamäti národa, aby zdieľali svoje príbehy. Práve ich životné príbehy majú slúžiť ako demonštrácia toho, že sloboda prejavu, pohybu a vyznania nebola v poslednom storočí bežnou súčasťou ľudských životov.Do svojich neľahkých osudov nechali prostredníctvom kamery nahliadnuť(* 1.6. 1924) a(* 29. 9. 1934). Pamätníci rovnako ako Národná Pokladnica a Post Bellum veria, že zverejňovanie a šírenie autentických svedectiev z dôb totality pomôže chrániť súčasné demokratické hodnoty ako aj zriadenie.Obaja pamätníci, ktorých spomienky zaznievajú na videu, boli vplyvom absencie demokracie prenasledovaní, vypočúvaní a perzekvovaní. Otto Šimko kvôli svojmu židovskému pôvodu a Rudolf Dobiáš za šírenie prorežimných letákov. Títo páni napriek tomu prešli svojimi ťažkými životnými cestami so vzpriamenou hlavou a stále majú silu a odhodlanie inspirovať svojimi činmi ďalšie generácie.odpovedá 94ročný Otto Šimko na otázku, čo pre neho osobne znamená sloboda.Celé životné príbehy pamätníkov nájdete tu Ako hmotnú spomienku na 100. výročie vzniku Česko-Slovenska, dovŕšenie našej cesty za slobodou, ponúka Národná Pokladnica pamätnú medailu pre každého zadarmo . Medaila dizajnom pripomína M. R. Štefánika, T. G. Masaryka, ale svojím odkazom tiež ďalších známych aj neznámych hrdinov, ktorí sa v priebehu posledných 100 rokov nebáli postaviť na stranu pravdy a demokracie.vyjadril svoje prianie riaditeľ Národnej Pokladnice,