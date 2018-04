„Jeden cieľ. Jeden team. Jedna rodina.“ UMB HOCKEY TEAM zdvihol nad hlavy vytúženú trofej. UMB Hockey Team – Diplomati Bratislava 4:3

UMB Hockey Team – Diplomati Bratislava 4:3 (0:3, 1:0, 2:0, 1:0 OT)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

33. Šeliga (Vydurek), 53. Kamzik (Janák), 56. Indrych (Brnčal, Mendel), 66. Adamčík – 1. Mucha (Winkler), 13. Zvara (Demo), 20. Šimonič (Lipovský, Kalináč)6:535:22Mĺkvy M., Adamec M. – Rojík P., Číž M.UMB Hockey Team – Korytár, Juraštík –Indrych, Janečko, Vydurek, Tatár, Adamčík, Kamzík, Žáčik, Kandra, Primus, Sapár, Garay, Kadlečík, Studený, Leško, Šeliga, Kasanický, Janák, Brnčal, Mendel, KochDiplomati Bratislava – Neumann, Somoši – Múčka, Demo,Michalička, Kalináč, Winkler, Loydl, Kraus, Kojda, Holeš, Guryča, Šoltís, Zvara, Šimonič, Brincko, Hajský, Šimičák, Mucha, Just, Rutkovský, LipovskýÚvod stretnutia patril súperom. Už niekoľko sekúnd od vhodenia buly sa dostali do vedenia, čo zariadil Mucha. V 5. minúte sa vylučovalo na lavičkách Diplomatov za podrazenie. Domáci svoju šancu na vyrovnanie nevyužili. V priebehu nasledujúcich minút sa herne aktívnejšie preukazovali súperi, čo vyústilo v 13. minúte do druhého gólu. Diplomati vypracovali prečíslenie traja na jedného. Demo našiel Zvaru, ktorý vypálil na Korytára a premenil stav stretnutia na 0:2. V 17. minúte prišla ďalšia šanca, ale zvonila iba ľavá tyčka Korytárovej bránky. Aj v závere tretiny sa súper poriadne zahryzol do domáceho tímu. Len 13 sekúnd do konca prvej dvadsať minútovky sa v bystrickom obrannom pásme predviedla dvojica Lipovský a Šimonič, ktorý zakončil zavesením do ľavého rohu bránky. Stav stretnutia bol 0:3.Do druhej tretiny už domáci nastúpili koncentrovaní. Herne aj strelecky boli v porovnaní s prvou tretinou omnoho aktívnejší. V 25. minúte však prišla zbytočná chyba v podobe príliś veľkého počtu hráčov na ľadovej ploche. Trest si odpykal Primus. Túto oslabovku však zvládli bez ujmy. Na trestnú lavičku poslali rozhodcovia hráča UMB aj v 29. minúte za krosček. Takmer 5 minút tak domáci hrali pod neustálym tlakom, no aj toto oslabenie ubránili. V 32. minúte sa trest rozdal na strene súpera a domáci sa tak dostali k presilovej hre. K záveru trestu sa po Vydurekovej asistencii pred bránku presadil Šeliga, ktorý švihom vypálil na Neumanna. Stav stretnutia bol 1:3. V 36. minúte sa opäť vylučovalo. Nespokojnosť publika s ignoráciou trestov súperov a vylúčenie Studeného za seknutie burácalo tribúnami. Domáci sa však aj napriek oslabeniu dokázali dostať do útočného pásma, no nezakončili. Aktívna päťka bránila strely vlastnými telami, ktoré si najviac vychutnával Kandra. Stav stretnutia sa už do konca tretiny nezmenil.Hneď v úvode tretej tretiny sa domáci dostali do niekoľkých gólových šancí, no puk nie a nie dostať za Neumannov chrbát. V 45. minúte rozhodcovia odpískali dvojitý menší trest pre Kocha za hru so zdvihnutou hokejkou. Pre domácich to neveštilo nič dobré, nakoľko po dobu 4 minút mali hrať 4 na 5. Ani nie o minútu nato rozhodcovia UMB Hockey Teamu priťažili ešte viac, keď vylúčili aj Kasanického za vyhodenie puku. UMB tak hrala oslabovú hru 3 na 5. Bystričania však tento obrovský tlak súpera zvládli bez inkasovania gólu. V 47. minúte sa vylučoval súper za hákovanie a v 58. minúte za podrazenie. Ani jednú z presiloviek domáci nevyužili. No v momente ukončenia posledného trestu súpera to konečne prišlo. Domácim sa podarilo znížiť stav stretnutia na 2:3, čo krásnou kľučkou pred Neumannom zariadil Kamzik. Napätie na tribúnach stúpalo. Hra sa prelievala zo strany na stranu. V priebehu 55. minúty sa domáci dostali do nádejnej gólovej akcie, Neumann však puk vyrazil. Puk sa snažil získať každý, no nakoniec sa ho zmocnil Mendel, ktorý prihral popri mantinely Brnčalovi a ten to namieril na Indrycha, ktorý vo výbornej pozícii pred bránkoviskom súperov bez váhania vystrelil. Puk padol za Neumannov chrbát a stav stretnutia sa zmenil na remízu 3:3. Minútu do konca zápasu sa strhla potyčka, za ktorú rozhodcovia poslali na trestné lavičky Kamzíka a Justu. Hra pokračovala 4 na 4, no stav sa do konca tretiny nezmenil.Zápas pokračoval v predlžení 3 na 3, až do ukončenia trestov, kedy hráči pokračovali 4 na 4 do najbližšieho prerušenia hry. Potom pokračovala hra 3 na 3. Na oboch stranách mali fanúśikovia moźnosť vidieť niekoľko šancí, no gólmani podržali svoje mužstvá. V 66. sekunde sa puk dostal k Vydurekovi, ktorý s ním vykorčuľoval smerom na Neumanna, v strednom pásme prihral Adamčíkovi, ktorý sa s pukom rútil priamo na bránku súperov a krásnou strelou zakončil. Adamčík sa tak stal hrdinom zápasu, ktorý strelil štvrtý a zároveň záverečný gól stretnutia aj sezóny.„Je to úžasný pocit. 4 roky som po ničom inom netúžil. Splnilo sa mi to. Je za tým veľa roboty. My sme naozaj vybudovali mužstvo dá sa povedať z nuly. Začiatky boli ťažké. Verím, že to zmení aj našu situáciu. Síce sme podporovaní ľuďmi naokolo, ale verím, že teraz to naberie grády, pretože máme aj ďalšie veľké ciele. Titul je doma, bolo by pekné obhájiť titul aj budúci rok, no ako vravím máme taktiež aj iné, nové ciele. Možno už je na čase ísť za svojím zimáčikom, mať taký ten svoj, univerzitný. Čo sa týka zápasu, bol to veľmi ťažký zápas. Včera nám to ušlo o chlp. Hráči boli po prvej tretine odhodlaný prehrať. Bolo treba urobiť poriadok v šatni, ale ja som človek , ktorý sa nevzdáva. Povedal som to aj chalanom, že ak prehráme so vztýčenou hlavou, tak mi to nevadí, ale že nemám rád keď sa vzdávame. Prvú tretinu sme sa ale vzdali, no ukázali sme tú silu, otočili sme to a je to neskutočný pocit.“Autor článku: Barbora Plešavská