“Rozprávky sú super.” Peter Lipa predstavil nový singel Kde bolo, tam bolo

Peter Lipa

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský džezový spevák Peter Lipa predstavil nový singel. Skladba má názov Kde bolo, tam bolo a muzikantovi priaznivci si ju môžu vypočuť prostredníctvom služby YouTube.Sedemdesiattriročný rodák z Prešova k novinke zložil hudbu, o jej text sa zase postaral Rudo Rusiňák, ktorý napísal aj Lipovu pieseň Maturantky. Skladbu nahral na začiatku tohto roka v štúdiu Cobra Sound, kde mu s gitarovým zvukom pomohol producent Jozef Šebo a Bluesoví bratia.Hudobný sprievod Lipovi robili Pišta Lengyel (gitara), Maťo Zajko (gitara), Martin Gašpar (basgitara), Igor "Aidži" Sabo (bicie) a Martin Wittgruber (klávesy)."Všetky moje piesne, ktoré som nahral od začiatku svojej kariéry v roku 1984, boli vždy súčasťou niektorého z takmer tridsiatich albumov, ktoré som nahral. Toto je singel, takže toto je iná taktika. Je to akási rozprávka pre dospelých. Tak ako vo všetkých piesňach, aj v tejto ide o večný vzťah – on a ona,“ vyjadril sa Lipa o novinke."Nebol som veľmi rozprávkové dieťa. Moja mama stále pracovala, takže nemala čas mi čítať rozprávky. Ale ja som si ich neskôr čítal sám. Rozprávky sú super. Toto je taká zvláštna rozprávka, ale človek si zaspomína na kadečo. Dôležité je, že na konci rozprávky je zvonec a ešte k tomu všetkému sa na koniec predsa len zobudím,“ dodal.bol redaktorom v rozhlase a pôsobil v skupinách Struny, Blues Five a Revival Jazz Band. Spolupracoval s Orchestrom Gustáva Offermana, s Lubošom Andrštom viedol skupinu Blues Band. Je prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti. V roku 1975 spoluzaložil festival Bratislavské jazzové dni, ktorého je organizátorom. Na konte má viacero sólových albumov.Informácie pochádzajú od Silvie Turnerovej a z archívu agentúry SITA.Viac k témam: hudba