Sieť chce spolupracovať s EDS a zapojiť sa do volieb do VÚC

Na snímke predseda strany #Sieť Roman Brecely. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Strana #Sieť by mala spolupracovať s Európskou demokratickou stranou (EDS) Antonia Parzialeho. Spomína sa aj zlúčenie strán. Predseda #Siete Roman Brecely o konkrétnej forme spolupráce nehovorí. Vie si však predstaviť, žeby strany ponúkli spoločný projekt ľuďom už vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC).Do tých sa #Sieť plánuje zapojiť. Podľa Brecelyho by mohla strana ponúknuť aj kandidátov na predsedov krajov. Napríklad v Košickom samosprávnom kraji by si vedel predstaviť Alenu Bašistovú, jedinú poslankyňu Národnej rady SR, ktorá #Sieti po rozpade zostala."Pravdou je, že hľadám optimálnu formu spolupráce #Siete so stranami, ktorých politika má aj európsky rozmer," uviedol pre TASR Brecely. Zdôrazňuje potrebu jednotnej Európy a politickú stratégiu s konštruktívnym európskym rozmerom.Spoluprácu s EDS si vie predstaviť aj preto, že Parzialeho strana je súčasťou európskych štruktúr European Demokratic Party (EDP). "Tá má podobné stredopravé zameranie ako #Sieť," poznamenal Brecely. Spolupráca s EDS by podľa neho mohla posunúť #Sieť k hodnotovo podobným európskym štruktúram."A tým jasne deklarovať, že #Sieť je demokratická, proeurópska stredopravá strana s priamym dosahom na Európsky parlament," doplnil predseda s tým, že jeho prioritou je začleniť stranu do európskych štruktúr.Brecelyho ambíciou je ponúknuť ľuďom spoločný projekt s EDS už v tohtoročných voľbách do VÚC, pokiaľ strany nájdu spoločný prienik. "doplnil.Strany budú musieť podľa Brecelyho riešiť aj otázku svojich finančných záväzkov." poznamenal.V súvislosti s voľbami do VÚC Brecely uviedol, že #Sieť sa do nich zapojí a bude hovoriť aj o vlastných kandidátoch na predsedov krajov.uviedol pre TASR Brecely.#Sieť má podľa neho v regiónoch dosť šikovných ľudí a rada ich podporí. "povedal.Brecely nevylučuje pri voľbách do VÚC spoluprácu aj s inými stranami. "Čas ukáže, s kým si nájdeme spoločnú reč. Určité náznaky možnej spolupráce s podobne hodnotovo orientovanými stranami a zoskupeniami tu dnes už sú, ale konkrétne formy spolupráce budeme ešte ladiť. Pre #Sieť je kľúčové, aby sa nám podarilo presadiť program," poznamenal Brecely.