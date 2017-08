SIEŤ:Ísť do koalície so Smerom sa neoplatí,spory vyriešia nové voľby

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Opäť sa potvrdilo, že ísť do koalície so Smerom-SD sa ani pri najlepších úmysloch neoplatí. Uviedla to strana #Sieť, ktorá bola na začiatku volebného obdobia koaličným partnerom Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Po odchode poslancov zo strany sa z parlamentu vytratila a vypadla aj z koalície. Teraz sa snaží o reštart. Aktuálnu koaličnú krízu sleduje a tvrdí, že riešením dlhodobých koaličných sporov sú nové voľby.píše komunikačné oddelenie #Siete v reakcii na koaličnú krízu.Dnešné závery koaličnej rady #Sieť vníma ako klamstvo.uvádza sa v stanovisku strany. Zdôrazňuje, že každé demokratické voľby totiž ponúkajú nové možnosti. "Jediným riešením dlhodobých koaličných sporov sú podľa #Siete nové voľby," uzavrela #Sieť.