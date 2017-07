Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Strana #Sieť obnovuje svoju činnosť. Informovalo o tom dnes jej komunikačné oddelenie. Chce presadzovať politiku bez škandálov a riešenie reálnych a nie zástupných problémov. #Sieť už predtým pre TASR potvrdila, že sa plánuje zapojiť do novembrových volieb do vyšších územných celkov.Strana #Sieť sa začala rozpadať po parlamentných voľbách v roku 2016, keď sa dostala do Národnej rady SR so ziskom 5,6 percenta hlasov. Následne vstúpila do koalície so Smerom-SD, SNS a Mostom-Híd. Vstup do vlády vyvolal v strane nepokoj, nespokojnosť bola aj s vtedajším predsedom Radoslavom Procházkom. Skončilo sa to odchodmi, čím strana stratila na sile, z parlamentu sa vytratila, už tam nemá žiadneho poslanca. Všetci zo strany vystúpili. Časť týchto poslancov získal Most-Híd a došlo k zmene koaličnej zmluvy. Vládu tak už netvorí štvorkoalícia, ale trojica Smer-SD, SNS a Most-Híd.Predsedom #Siete sa po Procházkovi stal Roman Brecely, ktorý už ale strane tiež nešéfuje. Predsedníctvo poverilo dočasným vedením strany kancelára Mareka Čepka, ktorý bude zastávať funkciu predsedu #Siete do najbližšieho snemu. Ten bude na jeseň.