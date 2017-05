Sieť už nevedie R. Brecely, dočasným šéfom je kancelár M. Čepko

Roman Brecely, archívne foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 10. mája (TASR) - Roman Brecely už nie je predsedom politickej strany #Sieť. Na dnešnom zasadnutí predsedníctva vyjadril záujem venovať sa intenzívnejšie odbornej práci a oznámil, že nemá ambíciu naďalej zotrvať vo funkcii lídra. Zároveň požiadal aj o ukončenie členstva.Predsedníctvo poverilo dočasným vedením strany kancelára Mareka Čepka, ktorý bude zastávať funkciu predsedu #Siete do najbližšieho snemu. Ako uviedla hovorkyňa strany Karmen Németová, Čepko poďakoval Romanovi Brecelymu za odvedenú prácu v rezorte ministerstva dopravy a v pozícií predsedu #Siete a zaželal mu všetko najlepšie v osobnom a pracovnom živote.Rozpad #Siete sa začal po parlamentných voľbách 2016, kedy sa strana dostala do Národnej rady SR so ziskom 5,6 percenta hlasov. Následne vstúpila do koalície so Smerom-SD, SNS a Mostom-Híd. Vstup do vlády vyvolal v strane nepokoj, nespokojnosť bola aj s vtedajším predsedom Radoslavom Procházkom. Skončilo to odchodmi, čím strana stratila na sile, z parlamentu sa v podstate vytratila. Časť jej poslancov získal Most-Híd a došlo k zmene koaličnej zmluvy. Vládu tak už netvorí štvorkoalícia, ale len trojica Smer-SD, SNS a Most-Híd.Novým predsedom sa stal po Procházkovi Roman Brecely, ktorý pre TASR ešte nedávno potvrdil, že jeho strana by mala spolupracovať s EDS. Spomínalo sa aj zlúčenie strán. O konkrétnej forme spolupráce Brecely hovoriť nechcel. Ešte v januári hovoril, že si vie predstaviť, žeby strany ponúkli spoločný projekt ľuďom už v jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC).Kým #Sieť sa rozhoduje, čo bude ďalej, jej poslaneckí odídenci už v tom majú nateraz jasno. Andrej Hrnčiar, Martin Fedor, Igor Janckulík, Eduard Adamčík a Katarína Cséfalvayová pôsobia v poslaneckom klube Mosta-Híd. Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, Simona Petrík a Zuzana Zimenová sa rozhodli založiť novú politickú stranu spolu s odídencami z SaS Jozefom Mihálom a z OĽaNO-NOVA Vierou Dubačovou a Otom Žarnayom.