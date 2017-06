﻿Súdny proces s Billom Cosbym sa skončil bez verdiktu, porotcovia sa nezhodli

William Henry Cosby Jr.

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) - Súdny proces s americkým hercom Billom Cosbym v prípade údajného sexuálneho napadnutia Andrey Constand z roku 2004 sa dnes skončil bez verdiktu.Sudca vyhlásil proces za zmätočný po tom, čo sa porotcovia ani po šiestich dňoch rozhodovania nedokázali jednotne vyjadriť, či sa 79-ročný predstaviteľ Cliffa Huxtabla zo sitkomu Show Billa Cosbyho (1984 - 1992) dopustil trestného činu. Prokurátori hneď po rozhodnutí sudcu vyhlásili, že požiadajú o obnovený proces.Kanaďanka Andrea Constand podala na Cosbyho žalobu ešte v roku 2005, pričom v nej tvrdila, že jej herec v januári 2004 u seba doma hodil do pitia sedatíva a následne ju sexuálne zneužil. Komik následne pod prísahou vypovedal, že si v minulosti zadovážil sedatíva s úmyslom podať ich ženám, s ktorými chcel mať sex. Jednou z podmienok výpovede však malo byť, že prokuratúra nebude Cosbyho v tejto kauze stíhať.Informácie o výpovedi však v júli 2015 prenikli na verejnosť, čo viedlo k tomu, že prokuratúra znovu otvorila prípad a následne Cosbyho obžalovala. Vlani začiatkom januára Cosby požiadal o zrušenie obžaloby s tým, že ňou prokuratúra porušila podmienky spomínanej výpovede. Súd však jeho žiadosť zamietol. Cosby následne zažaloval Constand za porušenie mimosúdnej dohody, žalobu však neskôr stiahol. Začiatkom októbra komik opäť požiadal o zrušenie žaloby tvrdiac, že mu bolo odopreté právo na spravodlivý proces. Aj to však súd zamietol. Herca neskôr zo sexuálneho napadnutia obvinilo viac než 60 žien, obžalobe však čelil iba v súvislosti s Constand.účinkoval okrem spomínaného sitkomu Show Billa Cosbyho aj v seriáli I Spy (1965 - 1968), v prvých dvoch sezónach projektu The Electric Company (1971 - 1977), v Cosbyho prípadoch (1994 - 1995), sitkome Cosby (1996 - 2000) či v snímke Otec je duch (1990). Venuje sa aj hudbe, na konte má albumy ako napríklad Silver Throat: Bill Cosby Sings (1967), At Last Bill Cosby Really Sings (1974) či Bill Cosby Presents The Cosnarati: State Of Emergency (2009).