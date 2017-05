'Svetové palacinky' podporia vzdelávanie detí z rómskych osád

Podujatie neziskovej organizácie Človek v ohrození "Svetové palacinky" v rámci celosvetového podujatia Restaurant Day v Bratislave 20. mája 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) – Kenské, grécke, iracké, kubánske aj východniarske palacinky môžu dnes ochutnať a moldavskou limonádou či nepálskym čajom zapiť návštevníci celosvetovej dobročinnej akcie Restaurant Day v Bratislave. Vo svojej jednodňovej reštaurácii ich pripravovali humanitárni pracovníci neziskovej organizácie (NO) Človek v ohrození. „Platby“ za konzumáciu, na princípe zaplať, koľko chceš, sú dobrovoľnými príspevkami verejnosti a budú použité na vzdelávanie a tútorstvo detí z rómskych osád.Cieľom akcie je predstaviť verejnosti činnosť organizácie Človek v ohrození a upriamiť pozornosť na jej aktivity v rôznych kútoch sveta.priblížila mediálna koordinátorka NO Jana Fedáková.Využitie získaných príspevkov od návštevníkov podujatia v prospech detí z rómskych osád zdôvodnil koordinátor programov sociálnej integrácie NO Martin Vavrinčík. Podľa jeho slov sa organizácia téme venuje už od roku 2006 v piatich komunitných centrách po celom Slovensku.objasnil Vavrinčík.Dodal, že organizácia sa zameriava na predškolské vzdelávanie, mentoringové aktivity a tútorstvo, rôzne typy doučovaní a voľnočasové aktivity.uzavrel.Človek v ohrození je jednou zo siedmich neziskových organizácií, združených na portáli Dobrakrajina.sk, ktorá sa do Restaurant Day zapojila. Akcia vznikla v Helsinkách v roku 2011 a odvtedy sa uskutočňuje v 60 krajinách sveta. Každoročne sa zapájajú tisícky jednodňových "pop-up" reštaurácií, vytvárajúcich špeciálny festival jedla spojený s dobročinnosťou.