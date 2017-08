'Účtovník z Auschwitzu' môže ísť do väzenia aj ako 96-ročný

Oskar Gröning, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 2. augusta (TASR) - Prokuratúra v nemeckom Hannoveri dnes zamietla žiadosť o odklad štvorročného trestu odňatia slobody, ktorý bol vymeraný bývalému dôstojníkovi nacistických oddielov Schutzstaffel (SS) Oskarovi Gröningovi za napomáhanie pri najmenej 300.000 vraždách vo vyhladzovacom tábore Auschwitz.Zdravotný stav Gröninga, ktorý má v súčasnosti 96 rokov, mu podľa justičných orgánov nebráni ísť do väzenia, pokiaľ bude mať zabezpečenú náležitú starostlivosť, uviedla hovorkyňa prokuratúry Kathrin Söfkerová. Právny zástupca odsúdeného chce napriek tomu podať ďalšiu žiadosť o odklad, pričom tvrdí, že posudkový lekár jeho mandanta riadne nevyšetril.Spolkový súdny dvor v Karlsruhe vlani v novembri potvrdil uvedený rozsudok nad Gröningom, ktorý v júli 2015 vyniesol krajinský súd v Lüneburgu.Niekdajší "esesák" s hodnosťou Rottenführer pôsobil vo vyhladzovacom tábore Auschwitz v rokoch 1942-44. Slúžil tam aj od mája do júla 1944, keď do tábora 137 vlakmi priviezli asi 425.000 židov z Maďarska, pričom najmenej 300.000 z nich takmer okamžite poslali na smrť do plynových komôr.Súčasťou Gröningovej práce bolo triediť osobné veci, ktoré väzni museli pri vstupe do tábora odovzdávať, a vyberať z nich tie hodnotné, za čo si vyslúžil prezývku. Napriek tomu však odmieta, že by bol spolupáchateľom nacistických zločinov.