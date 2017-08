„Utópia, žiarivý príklad, najlepší festival v strednej Európe“ Prečítajte si skvelé hodnotenia Pohody 2017 zahraničných médií

Portál Gigwise uverejnil recenziu Pohody s názvom „10 dôvodov, prečo sme sa zamilovali do festivalu Pohoda“ a podtitulom „Gigwise pricestoval na Slovensko, aby objavil utópiu“. Festival Flyer píše o najlepšom festivale v strednej Európe a poľskí novinári z RMF FM o ich sociálnej udalosti roka. V podobnom duchu sa vyjadrila aj Gazeta Wyborcza podľa ktorej „Účastníkov festivalu priťahuje mýtická atmosféra.“ Maďarský portál music-daily.hu pochválil ohromujúcu atmosféru a to, že Pohoda dokonale vystihuje význam svojho názvu. Prečítajte si výber z článkov, ktoré o Pohode napísali zahraniční novinári po Pohode 2017.

UK: Drowned in Sound

Prestížny portál Drowned in Sound napísal už skvelé preview na Pohodu 2017. Recenzia Dereka Robertsona po samotnom festivale nám robí ešte väčšiu radosť: „Počas niekoľkých posledných rokov si Pohoda zaslúžene vybudovala neustále rastúcu reputáciu jedného z najlepšie uchovávaných festivalových tajomstiev Európy. Nie je to len úžasnou hodnotou za peniaze, ktorú víkend na tomto mieste ponúka, ani rozmanitým eklektickým programom, ktorý každoročne zaručuje niečo pre každého. Je to tým, že na Pohode je étosom, na ktorý je celé podujatie nasmerované, radosť fanúšikov a zábava. Pohoda zachádza ešte ďalej: tu ste rodina.“

UK: Gigwise

„Zoznam superlatívov Pohody je skutočne nekonečný. Je ťažké vyhnúť sa záveru, že práve tento starostlivý étos zabezpečil festivalu takú dlhú životnosť a 5-hviezdičkovú reputáciu u divákov a umelcov,“ napísala o Pohode v recenzii pre portál Gigwise Anastasia Connor.

USA: Music Festival Wizards

Pohoda 2017 bola pre Vita Valentinettiho, šéfredaktora portálu Music Festival Wizard, šiestou zastávkou v rámci jeho 100 Nights of Summer Tour. A zjavne jednou z najobľúbenejších. V recenzii o 21. Pohode napríklad píše: „Jedno z mojich top festivalových odporúčaní v Európe. Jeden z top family-friendly festivalov v Európe. Pohoda je ukrytý klenot na festivalovom okruhu. Prináša spontánnu atmosféru zmiešanú s pestrým line-upom a každý deň prekvapí niečím novým.“

Nemecko: Tonspion

„Tí, ktorí hľadajú uvoľnený festival s pestrým Lineup-om a za bezkonkurenčné nízke ceny, by sa mali určite ísť pozrieť na festival Pohoda, vzdialený len hodinu jazdy od bratislavského letiska a dve hodiny od Viedne. „Pohoda“, znamená niečo ako pohodlie a kto je v pohode, s tým je všetko v úplnom poriadku. Festival sa stará o to, aby garantoval tento pocit pohodlia. Kulinárske chuťovky sú z celého sveta a festival je samozrejme priateľský aj k rodinám.“

Belgicko: Dansendeberen

„Festivalový areál je otvorený 24/7 čo platí aj pre program a aktivity, ktoré sú tu pre ľudí 24/7. Na poslednú noc nikdy nezabudnem. Festival má špeciálnu tradíciu a na rozdiel od iných festivalov ňou nie je hádzanie prázdnych fliaš či zakladanie malých ohnísk. Namiesto toho tu za sprievodu miestnej folklórnej hudby o piatej ráno vítajú slnko.“

Belgicko: Newsmonkey

„Belgicko je známe ako festivalová Krajina, no naše festivaly sú čoraz viac kritizované pre spôsob, akým sú organizované. Aj to je dôvod, prečo veľa Belgičanov chodí na festivaly do zahraničia. My sme sa vybrali na slovenský festival Pohoda a okamžite sme sa stali jeho veľkými fanúšikmi. Nie nadarmo sa Pohoda sa dá preložiť aj ako pokoj.“

Rakúsko: FM4

„Cítim sa skvelo, slobodne, prehnane dobre, uvoľnene a krásne", alebo ako vám Festival Pohoda len za tri dní zvýši pohodlie a sebavedomie a aký je pre festival dôležitá jeho tradícia. Po troch dňoch na Pohode pochopíte, prečo sa tu mnohí ľudia vracajú rok čo rok. Toto tu je trojdňový sviatok. Uprostred je staré, krásne, opotrebované, malé piano a každý, kto chce, si na ňom môže zahrať. Takmer dve hodiny som počúvala mladého muža, ktorý tu prišiel so svojimi najlepšími priateľmi, len aby si „zadžemovali", mali príjemný čas. A v tejto malej rodinnej scenérii sa ľudia smiali, spievali, tlieskali, a tancovali. Malý vo veľkom, malá metafora pre to, čo vytvára veľký celok, je podstatou festivalu Pohoda.“

Poľsko: Gazeta Wyborcza

Ďalšiu peknú recenziu priniesol vplyvný poľský denník Gazeta Wyborcza. Autorka Małgorzata Muraszko porovnáva 4 známe európske festivaly: španielsku Primaveru, poľský Open'er, našu Pohodu a nemecký Melt. O Pohode okrem iného napísala toto: „Účastníkov festivalu priťahuje mýtická atmosféra. Priateľský je aj spôsob, akým sa prihovárajú ľuďom. Namiesto príkazov a zákazov, organizátori návštevníkom odporúčajú čo sa na festivale dá robiť a čo by sa nemalo. Organizátori zároveň nebojujú o rekordy v návštevnosti, ktorú majú limitovanú na 30-tisíc.“

Poľsko: RMF FM a Interia.pl

Pravidelnými účastníkmi Pohody sú aj redaktori rádia RMF FM a portálu Interia.pl, ktorý pripravujú spoločný report. V tom tohtoročnom okrem iného napísali: „S festivalmi je to trochu ako s rodinou: tým, že sme spolu, nadväzujeme intímny vzťah. Rozvod s Pohodou nebude. Myšlienka Pohody ako hudobnej udalosti, ktorá ju odlišuje od konkurenčných festivalov, je poskytnúť divákom rovnaké práva ako umelcom. Pohoda sa stala našou sociálnou udalosťou roka.“

Maďarsko: Music-daily.hu

Ak by som mal jedným slovom opísať festival, pravdepodobne by to bolo – báječný. Atmosféra festivalu je sama o sebe ohromujúca… Preklad Pohody je inak pokoj a to je tu dokonale cítiť zo všetkého.

Maďarský portál Index.hu zase pochválil to, že na Pohode nie sú žiadne rady.

UK: Festival Flyer

„Napriek tomu, že chýbalo jedno veľké a zjednocujúce vystúpenie, Pohoda 2017 opäť dokázala, že je jednoducho najlepším hudobným festivalom v strednej Európe.“

Bulharsko: Djambore.com

„Unikátnou črtou festivalu je, že za 20 rokov vytvoril celú generáciu otvorených milovníkov hudby, ktorí naďalej chodia na festival s rodinami, deťmi a priateľmi. Preto tu môžete vidieť starší pár so svojim dospievajúcim synom alebo dcérou, ktorý tancujú vedľa mladšieho otca s dieťaťom na ramenách. Množstvo starých ľudí sa rovnalo množstvu detí – obrovské! Ďakujeme vám Pohoda za to, že ste takým zmysluplným miestom a čakajte nás aj budúci rok, snáď s obrovskou skupinou priateľov!“

České médiá o Pohode 2017

„Pohoda je festival, kterému můžete věřit, dát si pásku přes oči a koupit si lístek. Otevřít je u slunečnic. Děkuji za znovu nejkrásnější tři dny léta.“ napísal o Pohode 2017 David Čajčík pre Fullmoonzine.cz. Veľmi dobre sa nám čítali aj recenzie od Rádia Wave, portálu Alterecho ako aj ďalších našich priateľov spoza rieky Morava.

