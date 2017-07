1. FC Kolín skompletizoval rekordný prestup,Modeste sa sťahuje do Číny

Anthony Modeste, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 13. júla (TASR) - Po dvoch úspešných sezónach v nemeckej Bundeslige sa francúzsky futbalista Anthony Modeste sťahuje do čínskej Super League. Útočník 1. FC Kolín sa po niekoľkodňových rokovaniach upísal klubu Tchien-ťin Čchüan-ťien.Modesteho nový zamestnávateľ by mal Kolínu zaplatiť odstupné 30 miliónov eur, čo je rekordná prestupová suma u "capkov". Podľa nemeckého regionálneho denníka Express by mal 29-ročný zakončovateľ zarábať v Číne 11 miliónov eur ročne. Plánovaný štvrtkový súd medzi hráčom a 1. FC, ktorý mal riešiť vylúčenie Modesteho z tréningového procesu v Kolíne, sa tak podľa agentúry DPA neuskutoční.