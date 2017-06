10tky akordeónov sa v Košiciach rozozvučia už zajtra! Tešiť sa môžete i na spevácke výkony Márie Čírovej, Lukáša Adamca a Petra Lipu.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Galakoncert Slovak Accordion Orchestra sa po prvýkrát uskutočnív domácich, kde orchester odštartoval svoje pôsobenie. Desiatky umelcov, ktorí beznádejne prepadli láske k hudbe a zvuku akordeónu, divákom ponúknu program plný nečakaných zvukových kombinácií. Za sprievodu ďalších hudobných nástrojov, či už kláves, gitár, či bicích, publiku predstavia známe popové, rockové , či jazzové aranžmány známych hitov. Ťarcha velenia projektu a založenia celého hudobného telesa ako takého spočíva na pleciach. Mladý akordeonista sa stal trojnásobným laureátom medzinárodných festivalov. Tento bojovník dosiahol úspechy vo svete hudby i napriek veľkej životnej prekážke. Vlado Košík je nevidiaci. „ Akordeón mi učaroval už v mojich 14-tich rokoch a odvtedy som si ho zamiloval. Až dodnes s ním spoznávam neustále nové a nové možnosti hudobnej interpretácie. Je preto úžasné, že je tu príležitosť predstaviť verejnosti unikátny orchester, ktorý ponúka jedinečný zážitok z koncertu,“ prezradil Košík.Súčasťou Galakoncertu bude aj interaktívna projekcia vyjadrujúca príbeh akordeónového orchestra. Príbeh hudobného telesa bude popretkávaný hlasom populárnych slovenských spevákov. Diváci sa môžu tešiť na nežnú, pre ktorú bude spolupráca s tak veľkým akordeónovým zoskupením premiérová. "Veľmi sa teším na túto akciu, lebo som nikdy nezažila hrať orchester zložený z akordeónov. Teraz to zažijem a dokonca budem jeho súčasťou. Okrem akordeónov nás bude doprevádzať aj skvelá kapela, čiže myslím, že to bude pre poslucháčov, ale aj pre mňa, nezabudnuteľný zážitok," vyjadrila sa speváčka na adresu galakoncertu.I pre ostrieľaného hudobníka je počas rokov pôsobenia na hudobnej scéne spolupráca s unikátnym orchestrom novinkou. „V mojom prípade mi ide viac o hudbu, ale som rád, že náš koncert bude aj inak užitočný. Každý by mal pomáhať svojou prácou. Je to pre mňa veľká výzva účinkovať s akordeónovým orchestrom. Doteraz som o takomto veľkom akordeónovom telese ani nepočul. Mám rád všetky hudobné nástroje, ale dôležitý je aj muzikant, ktorý na ňom hrá,“ okomentoval jazzman svoju účasť na projekte.Mladšiu generáciu bude reprezentovať stále viac a viac populárny spevák Lukáš Adamec, ktorý sa okrem titulu Slovenská Superstar teší účinkovaniu v niekoľkých televíznych projektoch. I Adamec sa s radosťou vyjadril k účinkovaniu na galakoncerte akordeónového orchestra, ktorý sa bude konať v jeho rodnom meste: „Musím povedať, že na túto udalosť sa veľmi teším a je mi cťou, že som bol vybraný ako jeden z interpretov, ktorí si budú môcť zaspievať. Teším sa na ňu aj kvôli svojej zvedavosti, nakoľko som ešte nikdy nezažil akordeónový orchester a budem veľmi rád, ak pomôžeme návratu tohto fenoménu. Sám mám zvuk akordeónu veľmi rád, a preto som zvedavý, keď sa ozve "vojsko" tohto nástroja.“Na javisku košického Domu umenia Obľúbená speváčka Mária Čírová v sprievode akordeónov predstaví i nové aranžmá jej úspešného megahitu. Okrem vlastnej produkcie zaspieva legendárnu pieseň z dielne Modusu. „Počula som záznam zo skúšky a bola som milo prekvapená akú atmosféru dokáže vytvoriť orchester akordeónov. Pôjde určite o veľmi peknú a jedinečnú spoluprácu. Teším sa na koncert aj košické publikum," vyznala sa Čírová.Najvýraznejší slovenský jazzový spevák Peter Lipa publiku ,okrem ďalších piesní, ponúkne novú verziu skladby. Lukáš Adamec zaspieva i skladbuod Michaela Bublé. Prítomným pesničkoupripomenie i velikána Karola Duchoňa. „Toto prevedenie Čardáša dvoch sŕdc je krásne. Určite to bude silný zážitok, či už pre mňa hore na pódiu, ale aj pre divákov sediacich v hľadisku, ktorí po vypočutí určite neostanú sedieť na sedadlách,“ okomentoval Adamec novú verziu svojej srdcovky.Jedného z najvýraznejších slovenských spevákov – Duchoňa si vystupujúci uctia i spoločným vystúpením – piesňou. Zaujímavým momentom programu bude i určite interpretácia skladbyod Astor PiazzollaGalakoncert Slovak Accordion Orchestra bude výzvou pre všetkých účinkujúcich. Koncert tohto rozmeru je novinkou pre všetkých zainteresovaných. Všetci sa však zhodnú, že ide o unikátny projekt, z ktorého si divák odnesie umelecký zážitok.