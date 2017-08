11-ročný chlapec chcel pokosiť trávu v Bielom dome.Túžba sa mu splnila

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. augusta (TASR) – Frank z mesta Falls Church neďaleko Washingtonu má len 11 rokov, no už má v sebe podnikateľského ducha - založil si firmu na kosenie trávnikov. A keďže podnikateľským vzorom je mu prezident Donald Trump, zaumienil si, že chce pokosiť trávnik okolo Bieleho domu. Napísal teda prezidentovi.napísal Frank v liste, kópiu ktorého zverejnila verejnoprávna rozhlasová stanica NPR. Dodala, že Frank mal v čase jeho odoslania desať rokov.Chlapec vysvetlil, že má k dispozícii motorovú i nemotorovú kosačku a strunovú kosačku. Šéfovi Bieleho domu ponúkol, že ak si vyberie motorovú kosačku, benzín bude zadarmo. Prezident takú ponuku nemohol odmietnuť a Franka pozval do Bieleho domu.odkázala v stredu Frankovi počas tlačovej konferencie hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová. Chlapec podľa nej stelesňuje podnikateľského a ambiciózneho ducha Ameriky.Frank bude môcť stráviť jedno celé dopoludnie v spoločnosti správcu Bieleho domu a naučí sa, ako sa stará o tamojší 18-akrový pozemok.Sandersová prečítala Frankovu ponuku v rámci čítania listov od občanov prezidentovi - tento zvyk zaviedla po nástupe do funkcie pred dvoma týždňami.Podobnú tradíciu praktizoval aj bývalý prezident Barack Obama. Ten si každý deň vyhradil čas na prečítanie desiatich listov od občanov a povedal, že ich považuje za jedny z najdôležitejších materiálov, ktoré číta.pripomenula NPR.(spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová)