18. ETAPA TOUR: Vyhral domáci Barguil: Nemôžem tomu uveriť

Francúz Warren Barguil (Sunweb) v bodkovanom drese najlepšieho vrchára víťazí v 18. etape cyklistických pretekov Tour de France z Brianconu s cieľom v priesmyku Izoard (179,5 km) 20. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 18. etapy (Briancon - Col d'Izoard, 179,5 km):



1. Warren Barguil (Fr./Sunweb) 4:40:33 h,

2. John Darwin Atapuma (Kol./SAE Team Emirates),

3. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale),

4. Christopher Froome (V.Brit./Sky) všetci +20 s,

5. Rigoberto Uran (Kol./Cannondale-Drapac) +22,

6. Mikel Landa (Šp./Sky) +32,

7. Louis Meintjes (JAR/SAE Team Emirates) +37,

8. Daniel Martin (Ír./Quick-Step Floors) +39,

9. Simon Yates (V.Brit./ORICA-Scott) +59,

10. Alberto Contador (Šp./Trek-Segafredo) +1:09



Celkové poradie:



1. Froome 78:08:19 h,

2. Bardet +23 s,

3. Uran +29,

4. Landa +1:36,

5. Fabio Aru (Tal./Astana) +1:55,

6. D. Martin +2:56,

7. Yates +4:46,

8. Meintjes +6:52,

9. Barguil +8:22,

10. Contador +8:34



Bodovacia súťaž:



1. Michael Matthews (Aus./Sunweb) 364 b,

2. André Greipel (Nem./Lotto-Soudal) 204,

3. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida) 163,

4. Alexander Kristoff (Nór./Kaťuša-Alpecin) 158,

5. Edvald Boasson Hagen (Nór./Dimension Data) 140,

6. Froome 118



Súťaž vrchárov:



1. Barguil 169 b,

2. Primož Roglič (Slov./Lotto NL-Jumbo) 80,

3. Thomas De Gendt (Belg./Lotto-Soudal) 63,

4. Atapuma 55,

5. Froome 51,

6. Bardet 47

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Izoard 20. júla (TASR) - Domáci cyklista Warren Barguil zvíťazil vo štvrtkovej 18. etape pretekov Tour de France. Jazdec stajne Sunweb sa presadil v záverečnom stúpaní do cieľa a trať dlhú 179,5 km z Brianconu na slávny Col d'Izoard zvládol za 4:40:33 h. Na druhej priečke finišoval Kolumbijčan John Darwin Atapuma z SAE Team Emirtaes a tretiu pozíciu obsadil ďalší domáci jazdec Romain Bardet z AG2R.Na čele celkového poradia sa udržal Brit Chris Froome zo Sky, ktorý dokázal odraziť útoky svojich konkurentov a tri etapy pred koncom podujatia má náskok 23 sekúnd pred druhým Bardetom.Pre Barguila to bol skutočne výnimočný deň. Okrem druhého triumfu na prebiehajúcom ročníku matematicky vyhral aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára a ako prvý v histórii TDF vyhral na vrchole Izoardu, na ktorom finišovala etapa po prvý raz až v tomto ročníku.uviedol etapový víťaz v televíznom rozhovore.Pretekárov čakala v stredu posledná horská etapa s tromi stúpaniami, ktorá mohla výraznejšie prehovoriť do celkového poradia. Po 60 km prešiel pelotón Côte des Demoiselles Coiffées 3. kategórie (výška 1024 m, dĺžka 3,9 km, sklon 5.2%), po ďalších sedemdesiatich nasledoval Col de Vars 1. kategórie (2109 m, 9,3 km, 7,5%) a o veľké finále sa postaral slávny Col d'Izoard v nadmorskej výške 2360 m, dlhý 14,1 kilometrov a s priemerným sklonom 7,3%, v posledných siedmich km na viacerých miestach nad 10%.Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa z pelotónu odtrhla štvorica Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Lilian Clamejane (Direct Energie), Alessandro De Marchi (BMC) a Elie Gesbert (Fortuneo). Za nimi sa vydali viacerí prenasledovatelia, ku ktorým sa pridávali stále ďalší a tak sa nakoniec vytvoril veľmi veľký a silný únik s 54 pretekármi. Figurovalo v ňom viacero výborných vrchárov, ktorí sa chceli pobiť o etapový triumf na poslednej horskej prémii najvyššej kategórie. Do úniku sa nedostali jazdci z troch tímov - Sky, Bora a Lotto-Jumbo. Vedúca skupina mala zakrátko náskok vyše dve minúty a ten neustále rástol. Po 50 km mal hodnotu päť minút. Na čele pelotónu boli zoradení jazdci Sky.Pred druhým kopcom Col de Vars sa pokúsili odtrhnúť na čele Clarke, Brambilla, Vachon, Swift, Chavanel, Tulik a Pauwels, ale veľká skupina ich čoskoro dostihla. 75 km pred cieľom strácal pelotón už vyše osem minút a zdalo sa, že etapový víťaz vzíde z vedúcej skupiny. Tá sa o ďalších 15 km rozdelila na dve polovice, v prvej išlo 25 jazdcov. Prémiu na Col de Vars získal Alexej Lucenko a keďže Slovinec Primož Roglič nezobral žiadne body, domáci Warren Barguil z tímu Sunweb matematicky vyhral bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Na potvrdenie jeho zisku mu stačilo prísť do cieľa 21. etapy v Paríži.Po druhom kopci nasledoval prudký zjazd a potom už vrchol dňa - Col du Galibier. Ešte pred jeho úpätím sa vo vedúcej skupine neustále útočilo. Do úniku sa dostala štvorica Gallopin, Lucenko, Atapuma a Sicard. K nim sa postupne pripojili Edet, Navarro, Grmay, Hardy, Molard a Ulissi a táto desaťčlenná skupina vyrazila na Izoard. Po niekoľkých km do čela vyrazil aktívny Alexej Lucenko z Astany, za ktorým sa vydali Atapuma, Gallopin a Navarro. Poriadne zredukovaný pelotón strácal už len niečo vyše dvoch minút a aj v ňom sa už útočilo.Ako prví vyrazili Barguil a Contador, ktorému prišiel na pomoc Mollema. Najmä Barguil mal veľmi silné nohy a predbiehal jedného jazdca za druhým. Dopredu vyrazil aj Froomeov domestik Mikel Landa, ktorý cítil šancu na pódiové umiestnenie v Paríži. Líder priebežného poradia Froome si svoju pozíciu bez väčších problémov strážil sám. Na čele medzitým jazdil z pôvodného veľkého úniku už len Kolumbijčan Atapuma, ale Barguil bol necelé tri km pred vrcholom len 30 sekúnd za ním a výborne išiel aj Landa, ktorý sa prepracoval na tretie miesto. Za nimi nasledoval už skupina ašpirantov na celkový triumf, v ktorej sa snažil striasť Froomea najmä Bardet a Uran. Trojica si nastupovala medzi sebou a zanedlho už dobehla Landu. Kilometer pred koncom Barguil predbehol Atapumu a nakoniec si prišiel pre svoj druhý triumf na prebiehajúcej Tour. Za ním finišoval Kolumbijčan a následne Bardet, Froome a Uran.