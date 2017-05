2 dni podpory inováciám Slovenska

Foto: TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 Foto: TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017

Niekoľko ďalších dát z konferencie Techsummit

- check inn viac ako 400 účastníkov

- online prenos z konferencie za obidva dni pozeralo celkovo 475 ľudí

- 136 naplánovaných bilaterálnych stretnutí

Bratislava 19. mája (OTS) - Aby mohlo ísť Slovensko dopredu, potrebuje pre svoj rozvoj vlastné inovácie a inovatívne využívanie nových technológií.Naša krajina musí byť súčasne konfrontovaná s trendmi sveta v tejto oblasti a musí stimulovať a využívať všetky komparatívne výhody krajiny a vlastný potenciál – mozgový trust odborníkov Slovenska. Aby sa výsledky inovačných zámerov a krokov premietli do hospodárskeho rastu, je podmienkou procesu realizácie spolupráca zainteresovaných zložiek počnúc R&D, startups, veda-školy-priemysel, až po business, firmy, governments na všetkých úrovniach a ďalších, podporovaná politikou podpory inovácií na najvyšších miestach.Práve myšlienka prepojenia a podpory inovácií na Slovensku bola hnacím motorom pre zakladateľa a organizátora Davyho Čajka k pokračovaniu konferencie TechSummit. Medzinárodný summit bol pripravený a realizovaný s cieľom poukázať na inovácie a technologické zmeny v ekonomike, ktorý sa konalv hoteli Crowne Plaza v Bratislave.konferencie boli:Na druhom ročníku mega konferencie Tech Summit & GadgetEXPO 2017 vystúpiloa v rámci časti GadgetExpoNa úspechu realizovanej konferencie Tech Summit & GadgetEXPO 2017 sa okrem speakrov a účastníkov podieľalo výbornou spoluprácou Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a rada našich ďalších tuzemských i zahraničných partnerov, s ktorými sme nadviazali partnerské vzťahy v kontexte tiež pre prípravu tretieho ročníka, ktorá sa uskutoční v novom termíne v roku 2018 Bratislave. Konferencia TechSummit 2018 bude významná, keďže pôjdeme viac do hĺbky v témach, pri ktorých bude možnosť sa stretnúť so slovenskými i zahraničnými lídrami osobne, nadviazať nové kontakty a inšpirovať sa, čo je jeden z mnohých dôvodov, prečo sa stať jej účastníkom.Nie sme „iba konferencia“, ale aj obchodná platforma, na ktorej vytvárame príležitosti pre integrácie nových inovácií.Pre tých, ktorí nestihli byť súčasťou tohtoročného summitu je pripravený náš video kanál a naj momenty z Tech Summit & GadgetEXPO 2017 tu