20 rokov Taliansko – Slovenskej obchodnej komory: Podporil ju aj Kiska

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 1. júna (TASR) - Taliansko – Slovenská obchodná komora (TSOK) si v stredu (31.5.) na slávnostnom galavečere v bratislavskej Redute pripomenula svoje 20. výročie. Počas pôsobenia pomohla približne trom tisíckam talianskych firiem uplatniť sa na slovenskom trhu. Úspešnú hospodársku spoluprácu dvoch krajín prišiel podporiť aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. TASR informovala TSOK.Kiska počas galavečera poďakoval zúčastneným talianskym spoločnostiam za ich pôsobenie na Slovensku a pri tejto príležitosti hosťom pripomenul svoje talianske korene, keďže jeho prastarý otec Štefan Pavan prišiel z Talianska na Slovensko a pracoval ako baník.Podľa TSOK bolo v roku 2012 Taliansko štvrtým najväčším investorom na Slovensku a pravdepodobne zostáva na tejto priečke dodnes.povedal prezident TSOK Alexander Resch.dodal Resch.Taliansko – Slovenská obchodná komora realizuje každý rok množstvo bilaterálnych stretnutí, s cieľom pomôcť nadviazať obchodné partnerstvá. Pomáha pochopiť obom stranám, aké princípy platia v obchodných vzťahoch v daných krajinách, ako fungujú úrady, aké sú legislatívne možnosti, trhové perspektívy. V súčasnosti zastupuje približne 200 členských spoločností, ktoré vytvárajú na Slovensku 30.000 pracovných miest.Medzi najväčšie spoločnosti na Slovensku s talianskym kapitálom patrí VÚB Banka, a.s., Generali Poisťovňa, a.s., Brovedani Slovakia, s.r.o., UniCredit Bank, a.s., Technogym E.E., s.r.o., Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., GGP Slovakia, s.r.o., Oldrati Slovensko, s.r.o., European Fruit Group, s.r.o., a mnoho iných.