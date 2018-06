23. ročník Ceny Oskára Čepana so strategickým partnerom a novými ambíciami

4. októbra 2018

Viac informácií na:

,

.



AKO SA PRIHLÁSIŤ

Umelci a umelkyne môžu tento rok vystaviť aj staršiu prácu alebo dielo, na ktorom dlhšie pracujú. V rámci nového časového harmonogramu projektu bude výzva na prihlasovanie pre rok 2019 zverejnená už v októbri 2018. Zmeny prebehnú aj na úrovni každoročného pohybu ceny v rámci trajektórie miest Bratislava – Žilina – Košice.



Stály priestor v Bratislave je predmetom rokovaní, v Žiline a v Košiciach bude Cena organizovaná v spolupráci s Novou synagógou a Východoslovenskou galériou. Laureát Ceny získa ako súčasť odmeny kontrakt na usporiadanie samostatnej výstavy v rovnakej inštitúcii, kde sa bude konať aktuálny ročník. Do výstavného plánu inštitúcie bude zaradená na ďalší rok.



Zmeny sa prejavili aj v štatúte Ceny Oskára Čepana. Vyzývame preto prihlasujúcich sa umelcov, aby si ho predtým, než sa do súťaže prihlásia, pozorne prečítali.



Kritériá výberu



Porota vyberie štyroch finalistov na základe:



portfólia prác za posledné obdobie



autorského stanoviska



životopisu / CV



Kde a ako sa prihlásiť:

www.works.io/organizations/cena-oskara-cepana



Najskôr si prihlasujúci sa zdarma vytvorí profil v portále works.io alebo, ak už je registrovaný, svoj profil aktualizuje. Potom sa vráti na stránku a podá svoju prihlášku.



Portfólio:



ukážka prác za posledné obdobie (maximálny počet prác je 20, minimálny 3)



popisky k obrázkom sa vyžaduje uvádzať v slovenčine aj v angličtine



video práce via Youtube/Vimeo



jednotlivé práce je potrebné nahrávať samostatne, ako works



ku každej práci je možné nahrať maximálne 3 obrázky (slides)



vytváranie sérií (series) nie je potrebné



Autorské stanovisko:



autorský komentár k tvorbe (vyžaduje v slovenskom aj v anglickom jazyku)



Životopis / CV:



rok narodenia / štúdium / samostatné výstavy / ocenenia / rezidencie / realizácie (vyžaduje sa v v slovenskom aj v anglickom jazyku)



Prihlásený profil a portfólio je možné priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok. UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 1. júl 2018, 23:59 CET.



V prípade potreby konzultácie kontaktujte:



mail:



Lucia Miklošková (koordinátorka COČ) – telefón: +421 917 375 106; facetime -



BRATISLAVA 13. júna (WBN/PR) -Cenu organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia (ďalej NCSU). Tento rok dochádza v rámci jej organizácie k zásadnej zmene v www.collect-ive.com ), založenou v roku 2017 dlhoročnými zberateľmi umenia – podnikateľkou a filantropkou Silviou Kušnírovou a investorom Petrom Lukešom. Popri galerijnej a filantropickej činnosti sa Collective sústreďuje na cielenú podporu súčasných slovenských umelcov, so zámerom ich presadenia na medzinárodnej scéne.Spolupráca s Collective prinášav rámci organizácie Ceny a vedenia Nadácie – Centrum súčasného umenia, ktoré po Chrisovi Potironovi. Novou koordinátorkou Ceny je Lucia Miklošková, kurátorkou výstavy finalistov Lucia Gregorová Stach, autorom vizuálnej komunikácie a architektom výstavy Peter Liška. Poradným a schvaľujúcim orgánom Nadácie – Centrum súčasného umenia ostáva nezávislá správna rada.Lucia Gavulová z pozície novej riaditeľky Ceny hovorí:Hlavným výstupom Ceny Oskára Čepana jeVýstava sa tento rok bude konať v priestoroch bývalého obchodného domu Dunaj na námestí SNP 30 (3. poschodie) v Bratislave.Členmi komisie Ceny Oskára Čepana pre rok 2018 sú(AT),(SK),(GR/NL) a(TR/NL).(AT) je šéfkurátor a zástupca riaditeľky Múzea moderného umenia vo Viedni (MUMOK), prednáša na Akademie der bildende Künste vo Viedni. Venuje sa rakúskemu a medzinárodnému modernému a súčasnému umeniu v kontexte kultúrnej antropológie.(TR/ NL) je kunsthistorička a kurátorka, ktorá študovala v Istanbule a v Amsterdame. Pôsobila v Dallas Museum of Art v USA. V súčasnosti prednáša na Universitet van Amsterdam. Pravidelne publikuje a ako nezávislá kurátorka pripravila mnoho medzinárodných projektov.(SK) je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2003). Ako odborná asistentka pôsobí na Katedre intermédií a multimédií v ateliéri „IN“ (VŠVU). Je zakladateľkou a riaditeľkou Galérie HIT v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach.(CZ) je kurátor, kritik a publicista so stálym zázemím v Prahe, kde pôsobí ako riaditeľ a kurátor Centra pre súčasné umenie FUTURA. Online platforma Artsy ho označila ako jedného z dvadsiatich najvplyvnejších kurátorov sveta. V roku 2016 sa stal laureátom Ceny Věry Jirousové v kategórii etablovaných kritikov výtvarného umenia.(GR/NL) je umelkyňou, kurátorkou a galeristkou pôsobiacou v Rotterdame. Po štúdiu na aténskej Vysokej škole umenia sa presťahovala do Holandska, kde pokračovala v štúdiu na Piet Zwart Inštitúte v Rotterdame a na amsterdamskej univerzite. V roku 2012 otvorila vlastnú galériu JOEY RAMONE zameranú na začínajúcich umelcov s progresívnym prístupom k tvorbe.Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia. Ocenenie realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia, od roku 2016 v spolupráci s Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Foundation for Civil Society (USA), ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy, kam patria Cena Jindřicha Chalupeckého (CZ), Radoslava Putar Award (HR), Dimitrij Bašičević Mangelos Award (RS), Denes Award (MKD), Artist of Tomorrow Award (KS), Zvono Award (BIH), The OHO Group Award (SLO), Ardhje Award (ALB), Baza Award (BG) a Milčik Award (ME).(1925–1992) patrí medzi najväčšie osobnosti slovenskej vedy a kultúry dvadsiateho storočia. Bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, výtvarníkom, archeológom a paleontológom. To, že sme si to doteraz nevšimli, nemá iný dôvod ako našu vlastnú nevšímavosť k skutočným osobnostiam. (…) Z tohto hľadiska je pomenovanie ceny pre mladého výtvarníka menom Oskára Čepana výnimočným činom výtvarného spoločenstva. Čepan v sebe spája odvahu, étos, presvedčenie, intuíciu a schopnosť revidovať ustálené názory. Sú to vlastnosti ojedinelé, hodné mladých nositeľov Ceny Oskára Čepana a jej trvalého kultivovania.- Peter Zajac, júl 2014Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia.Spoluorganizátor: CollectiveGenerálny partner: J&T BankaHosťujúci partner: CTP Invest SKPartneri: Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards, works.io