3 DIVY – 5. augusta 2017 – Jana Kirschner, Katka Koščová, Katarzia

NITRA 2. augusta 2017 (WBN/PR) - Pred nedávnom sme Vám priniesli informáciu o chystanom nultom ročníku mestského festivalu na výnimočnom mieste pod Nitrianskym hradom. 5. augusta od 18. hod. odštartuje nultý ročník s koncertami troch silných osobností: Katarzie, Kataríny Koščovej a Jany Kirschnerovej. Prinášame Vám aj ich vyjadrenie k festivalu.Jana Kirschnerová tvrdí, že to bude vôbec prvý raz v tejto zostave a počas jedného večera: „Myslím, že je to výnimočná chvíľa, pretože každá z nás má niečo iné, silné a autentické. Toho v dnešnom svete nie je veľa. Obe Kataríny som mala osve pozvané ako svojich hostí na koncertoch v rámci projektu Moruša. Odvtedy sme ale všetky vyrástli a dnes ponúkame naše príbehy, skúsenosti a najmä kus srdca a dobrej muziky.“ To, že sa festival uskutoční práve v Nitre na Nitrianskom hrade má pre Janu Kirschnerovú zvláštny význam: „ Nitra bolo jedno z prvých miest, kde som zažila naozajstnú radosť z hudby ako 17-ročná v klube Stará pekáreň. Toto mesto bolo pre nás všetkých v istom období veľmi inšpiratívne. Milovala som partiu okolo Divadla a Starej Pekárne, ktorá pre nás muzikantov urobila z Nitry stred sveta. Bolo by pekné, keby sa podarilo tento pocit vrátiť späť.Z uvedenej trojice sa už v minulosti ocitli na spoločnom podujatí Jana Kirschnerová s Katarína Koščovou: „S Janou sme sa pár krát stretli na niekoľkých podujatiach. Najkrajšie pre mňa bolo vystúpene pred pár rokmi počas Viva Musica. Koncert bol poctou pre Petra Hapku a bol to pre mňa obrovský zážitok. S Katarziou sme sa doteraz videli len virtuálne na facebooku, preto sa veľmi teším až sa všetky tri stretneme na jednom pódiu. Aj Jana aj Kata patria podľa mňa medzi to najlepšie, čo slovenská hudobná scéna ponúka a navyše som na Nitrianskom hrade ešte nikdy nebola, o to viac od toho očakávam. V Čechách majú dlhoročnú tradíciu koncertovania na hradoch, už som si vravela, že by bolo super vymyslieť také niečo aj u nás. Hrady sú špeciálne, s veľmi unikátnou atmosférou. Myslím, že to tam bude krásne,“ dodala Koščová.Trojicu uzatvára Katarzia, občianskym menom Katarína Habošiová. Ako prezradila, s Janou Kirscherovou sa pozná a sú v kontakte: „ Občas ju otravujem s otázkami v oblasti práce s kapelou a hudbou, keď si neviem rady. Je úžasná a vnímam ju ako vzor, aj svojho guru. S Katkou Koščovou sa osobne nepoznám, ale navzájom si fandíme a čaká nás prvé osobné stretnutie. Nitra je výnimočné mesto, no priestorov pre koncerty je málo a preto je skvelé, že sa začínajú častejšie konať koncerty a umelecké podujatia v priestore hradu. Je to miesto s čarovnou atmosférou, plné histórie a spomienok našich nitrianskych predkov. “Podujatie sa uskutoční v sobotu 5. augusta na Nitrianskom hrade so začiatkom od 18 hodine.