4 tipy pre začínajúcich foodblogerov: Ako zhotoviť dokonalé zábery jedla?

Vyskúšajte štvoricu tipov, s ktorými dosiahnete dokonalé fotografie jedla ako od profesionálnych foodblogerov.

Radšej prirodzené ako umelé svetlo

Svetelné podmienky majú zásadný vplyv na to, či je fotka dobrá alebo zlá - a pri zachytávaní jedál to platí dvojnásobne. Hra so svetlom a jeho správne nastavenie dokáže aj z priemerne vyzerajúceho gurmánskeho výtvoru vyčariť pokrm ako z luxusnej reštaurácie.

Hoci si dnešné fotoaparáty v smartfónoch dokážu relatívne slušne poradiť aj so šerom či tmavými tieňmi, stále platí, že na dokonalú fotografiu sú nevyhnutné priaznivé vonkajšie podmienky. Jemné, rovnomerne rozptýlené a prirodzené svetlo je najlepšou možnosťou.

Rozdiel medzi umelým a prirodzeným svetlom demonštruje porovnávacia fotografia toho istého jedla, zhotovená na dvoch rôznych miestach smartfónom Huawei P20 Pro.

Kým záber vľavo je zachytený počas dňa na ulici a necháva dokonale vyniknúť živé farby gurmánskej kreácie, fotografia vpravo bola zhotovená len o pár minút neskôr v nákupnom centre. Hoci aj v druhom prípade bolo čiastočne prítomné prirodzené slnečné svetlo, zásah väčšinového umelého osvetlenia je zreteľný. Aj keď sú farby stále výrazné a žiarové, nemôžu sa sýtosťou porovnávať s tými na zábere zvonku.

Skúste viacero uhlov

Skúsení foodblogeri vedia, že každé jedlo vynikne najlepšie zo špecifického uhla pohľadu, resp. záberu. Ak tieto poznatky vezmete do úvahy pri zhotovovaní jedlého insta záberu, máte polovicu úspechu za sebou. Niekoľko príkladov - pizza vyzerá vynikajúco pri pohľade zhora, pri fotografovaní burgerov by ste, naopak, mali nastaviť objektív smartfónu z bočnej strany, a špecifickým objektom sú drinky, kde platí pravidlo 45-stupňového uhla.

Vôbec nie je nutné poznať ideálnu pozíciu na fotenie pre každý jeden pokrm. Jedlo si nafoťte z viacerých strán a uhlov, aby ste následne mohli vybrať fotografiu, na ktorej vyzerá bezkonkurenčne najlepšie.

V jednoduchosti je krása

Prekombinované fotky s množstvom navzájom nesúvisiacich detailov síce zaujmú, no o zanechaní pozitívneho vizuálneho dojmu nemôže byť reč. Ak sa tomu chcete vyhnúť, nebojte sa pripomenúť si staré známe pravidlo - skutočná krása sa skrýva v jednoduchosti.

Obzvlášť pri zvečňovaní jedlých vychytávok to platí do bodky. Obsah taniera je to, čo má na zábere vyniknúť. Myslite aj na prispôsobenie pozadia - ideálny je jednoduchý vzor stola, to isté platí pre tanier či servírovacie príslušenstvo.

Je vhodné pracovať s farebnými kontrastmi a používať doplnkové rekvizity, avšak aj v tomto prípade platí, že menej je viac. Ak sa pred publikom chválite vlastným kulinárskym počinom, nebojte sa naaranžovať na záber aj zvyšky použitých surovín. Samozrejme, vkusne a s citom pre estetiku.

Na smartfóne záleží

Každý fanúšik inšpiratívnych jedlých záberov vie, že kľúč ku krásnej fotografii sa skrýva v kvalitnom a schopnom fotoaparáte jeho smartfónu. Ako si však vybrať najvhodnejšieho technologického pomocníka?

Keď príde reč na fotografické schopnosti smartfónu, do popredia sa čoraz viac dostávajú dva prvky. Prvým je počet objektívov. Súvislosť medzi kvalitou fotografie a tým, koľko snímačov výsledný záber “poskladá”, rozhodne nie je výmysel marketérov. Každý z nich má totiž svoju funkciu - či už ide o verný prenos svetla, jemné vykreslenie detailov či schopnosť priblíženia bez straty kvality.

Druhým prvkom, ktorý má v mobilnej fotografii čoraz väčšie slovo, je umelá inteligencia. Prvý výrobca, ktorý ju implementoval do svojho modelu, bol čínsky Huawei. Jeho model P20 Pro vie rozpoznať, na čo sa objektívy fotoaparátu práve pozerajú, a nastaví parametre záberu (svetlo, jas, farby atď.) tak, aby z výslednej fotografie vyťažil to najlepšie. Navyše ide o prvý smartfón v histórii s tromi objektívmi.

Dôkazom za všetky slová je fotografia šalátu, zhotovená dvoma konkurenčnými smartfónmi. Už na prvý pohľad je jasné, ktorý zo súboja vychádza víťazne so živšími a výraznejšími farbami fotografovaného jedla.