5 najznámejších sôch USA v rebríčku New York Times

Washington 26. augusta (TASR) - Konfederačné sochy v Spojených štátoch amerických vyvolali v uplynulých dňoch veľkú pozornosť médií na celom svete. USA však majú nielen sochy kontroverzné, ale aj sochy, ktoré každý rok prilákajú davy turistov. Upozornil na to denník The New York Times (NYT), ktorý zostavil rebríček najpopulárnejších sôch v krajine.napísali noviny.The New York Times zostavil rebríček najpopulárnejších sôch na základe dát z troch zdrojov: cestovateľskej spoločnosti Travelport, cestovateľského portálu TripAdvisor a Správy národných parkov USA.napísal denník.Socha sediaceho prezidenta sa nachádza v Lincolnovom pamätníku vo Washingtone, ktorý je jednou z dominánt hlavného mesta a povinnou zastávkou turistov a školských výletov. Len v júli tohto roka ju podľa Správy národných parkov USA navštívilo 4,74 miliónov ľudí.Druhým v zozname The New York Times je súsošie prezidentov vytesané v skalnom masíve - Mount Rushmore v štáte Južná Dakota. Zobrazuje štyroch prezidentov - Georga Washingtona, Thomasa Jefersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna. Každý meria vyše 18 metrov, s ich vytesávaním sa začalo v roku 1927 a verejnosti boli sprístupnené v roku 1941. Minulý mesiac si ich pozrelo 1,46 milióna návštevníkov.Na zozname najznámejších sôch nemôže chýbať Socha slobody v New Yorku.napísali noviny s tým, že v júli ju navštívilo 2,6 milióna ľudí.Medzi päť najznámejších sôch zaradil The New York Times aj jednu v zahraničí menej známu sochu. Je ňou socha Krista inšpirovaná sochou Krista Spasiteľa v Riu de Janeiro v Brazílii. Tá americká sa nachádza na Magnetickej hore v štáte Arkansas a podľa miestnej neziskovej organizácie, ktorá ju dala postaviť, ju vlani navštívil milión ľudí.Päticu najznámejších sôch uzatvára socha Atlas v New Yorku. Takmer 14 metrov vysoká bronzová socha postavy z gréckej mytológie sa vyníma pred známou budovou Rockefeller Center a podľa TripAdvisoru aj Travelportu patrí medzi desať najnavštevovanejších pamiatok v USA.