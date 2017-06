5 spôsobov, ako muži ovplyvňujú zdravie svojich detí

Mnoho odporúčaní si ženy vypočujú ešte než otehotnejú, o mnoho viac, keď už potomka čakajú. Ale výskumy naznačujú, že aj mužský životný štýl zohráva v zdraví dieťaťa dôležitú úlohu, píše Time.com. Epigenetika je veda o tom, ako sú gény modifikované prostredím a životným štýlom, a o tom, ako sa tieto zmeny prenášajú na ďalšie generácie. A je dôležitá pre ľudí, ktorí chcú mať deti. Na čo si majú dať pozor muži?

Vitamín D

Predbežný výskum prezentovaný na Európskom kongrese o obezite v Portugalsku priniesol informácie, že nízka hladina vitamínu D u nádejných otcov súvisí s malou výškou a váhou ich detí vo veku päť rokov. Efekt môže byť dočasný, no stále predstavuje dôvod na zvýšenú pozornosť.

Výživový status otca môže ovplyvniť zdravie, kvalitu a fungovanie zárodkových buniek, ktoré súvisia s reprodukciou. Zaujímavosťou je, že vedci neobjavili podobné prepojenie medzi hladinou vitamínu D u matiek počas tehotenstva a výškou a váhou ich detí.

Alkohol

Je známe, že u detí sa môže rozvinúť fetálny alkoholový syndróm, ak žena počas tehotenstva pije alkoholické nápoje. Ale 75 percent detí s týmto syndrómom má biologických otcov alkoholikov. Naznačuje to, že aj miera užívania alkoholu u otca s daným problémom súvisí.

To, koľko otec pije, môže mať dopad na možné zdravotné problémy ihneď po narodení dieťaťa. Aj výskumy v zvieracej ríši to dosvedčujú. Samčekovia myší, ktorí skonzumujú veľa alkoholu, môžu mať potomstvo s nižšou pôrodnou váhou, oslabenými kognitívnymi funkciami a väčšou citlivosťou na účinky alkoholu. A to aj keď samčekovia počali potomstvo v triezvom stave.

Zlá strava a obezita

Muži, ktorí vyrastali na prísnej nízkokalorickej strave, môžu odovzdať určité predispozície aj budúcim generáciám. Štúdie švédskeho obyvateľstva ukázali, že deti a pradeti mužov, ktorí mali počas dospievania obmedzený prísun potravy (kvôli chudobe alebo slabej úrode), mali nižšie riziko kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky.

Naopak, výskum tiež ukazuje, že obézni otcovia s väčšou pravdepodobnosťou posunú deťom gény, ktoré znamenajú riziko obezity, cukrovky a rakoviny mozgu. To, čo jeme a koľko toho jeme, ovplyvňuje gény, ktoré sa odovzdávajú potomstvu. Ide o prírodou nastavený spôsob, ako pripraviť deti na prostredie, v ktorom budú žiť.

Stres

Neexistuje ešte veľa výskumu v oblasti úrovni stresu u otcov a zdravia ich detí. Vedci chcú najskôr túto problematiku preskúmať u zvierat. Predchádzajúce štúdie naznačujú, že samčekovia myší vystavení stresujúcemu prostrediu, majú vyššie riziko, že ich potomstvo bude trpieť vyššou hladinou cukru v krvi a nezdravými reakciami na stres.

Fajčenie a výpary

Vzdať sa cigariet. To treba určite, keď vám do domácnosti pribudne dieťa, ale prestať ešte dlho pred jeho počatím je lepšie. V štúdii z roku 2016 sa ukázalo, že deti mužov, ktorí fajčili, než ich partnerka otehotnela, mali trikrát častejšie astmu, než deti nikdy nefajčiacich otcov. Otcovia, ktorí fajčili aj pred dosiahnutím veku 15 rokov, a tí, ktorí fajčili mnoho rokov, mali najsilnejšiu asociáciu s astmou u detí. Muži, ktorí boli vystavení zváraniu alebo kovových výparom pred počatím, taktiež na deti preniesli zvýšené riziko dýchacích ťažkostí.