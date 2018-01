6 krokov k duševnému zdraviu a vyrovnanosti

• Fyzické zdravie hrá dôležitú úlohu pri udržiavaní toho psychického. Svoje zdravie podporíte správnou stravou – najmä potravinami bohatými na vitamín B-12 a Omega 3 mastné kyseliny, ktoré pozitívne vplývajú na mozog.

Nie menej dôležitý je aj pohyb, najmä ten na slnku. Slnečné svetlo zvyšuje produkciu serotonínu v mozgu a pomáha pri redukovaní depresívnych stavov.

• Starostlivosť o seba je nevyhnutnou súčasťou duševného a emočného blahobytu. Pre každého jednotlivca je dôležité venovať istý čas vlastným potrebám. Nechajte sa hýčkať, prečítajte si knihu či ženský magazín, alebo len relaxujte bez toho, aby ste sa museli starať o svoje každodenné úlohy. Stavte na jednoduchosť a prítomnosť bez premýšľania o minulosti alebo budúcnosti.

• Tráviť čas s ľuďmi, ktorých prítomnosť máte radi, vám môže dodať pocity uznania a váženosti. Zdravé vzťahy so svojimi priateľmi, rodinou, kolegami či susedmi môžu zvýšiť pocit emocionálneho blahobytu a poskytnúť vám pocit spokojnosti. Naplánujte si obed s kolegom alebo priateľom, s ktorým ste sa dlho nevideli. Žiadna technológia nenahradí úsmev alebo objatie.

• Baví vás čítať magazín o kráse, háčkovať alebo liezť po skalách? Rovnica je jednoduchá - podieľajte sa na aktivitách, ktoré vás bavia, a budete šťastní. Záľuby pomáhajú prekonať stres, zvyšujú sebavedomie a pomáhajú vyplavovať emócie. Prospešné je tiež skúšať nové aktivity. Prinúti vás to vystúpiť z komfortnej zóny, porušiť stereotypy, zvýšiť koncentráciu a schopnosť čeliť novým situáciám, výzvam či ľuďom.

• Všetci sme rôzni, máme slabé aj silné stránky - ich identifikovanie a prijatie dodáva odvahu uveriť v samého seba. Akceptovať svoje slabosti nie je ľahké, o to viac to ale je potrebné. Nie ste úplne perfektní? To je úplne v poriadku a prijatie tejto skutočnosti je kľúčovou zložkou duševného a emočného zdravia.

• Každá emócia je dôležitá, žiadna nie je dobrá alebo zlá. To, čo z nich robí zdravé či nezdravé momenty, je intenzita a spôsob ich vyjadrenia, vhodnosť výrazu a frekvencia ich výskytu. Emócie by sme nemali potláča, ani tie negatívne nie. Potláčanie emócií nič nerieši, dokonca vedie k ich intenzifikácii, čo spôsobí len narastanie stresu.