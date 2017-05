6. ročník Visegrad Film Forum je za nami a bol jedinečný

Foto: Visegrad Film Forum Foto: Visegrad Film Forum

Dátum: 25. - 29. apríl 2017

Miesto: Bratislava, Slovensko

Miesto konania: Filmová a televízna fakulta VŠMU

Organizátor: Boiler o.z.

Spoluorganizátor: Filmová a televízna fakulta VŠMU

Finančná podpora: Medzinárodný vyšehradský fond, Audiovizuálny fond, Stredoeurópska nadácia, Bratislavský samosprávny kraj, ARS Bratislavensis

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Bratislavy Iva Nesrovnala.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (OTS) - Prednášky, projekcie a diskusie vyvážilo priateľskou atmosférou, s ktorou sa nadšení diváci vracajú domov.Päťdňové podujatie odštartovalo premietaním filmovej klasiky Nekonečný príbeh. Návštevníci si tak mohli návrat do detských čias vychutnať na veľkom plátne za osobnej účasti tvorcu špeciálnych efektov. Po premietaní nielenže vysvetlil výrobu a zrod legendárnych fantastických postáv, ale priniesol si so sebou aj reálne modely Kameňožrúta, Slimáka či bustu sučky Tessy, ktorá ho inšpirovala pri tvorení Falka.Na druhý deň sa prednáška talianskej architektkyvyznačovala odkrývaním procesu vytvárania fiktívneho filmového sveta. Prezradila ako sa jej podarilo vytvoriť repliku Sixtínskej kaplnky, či zaplniť Námestie Sv. Marka vodou. Nezabudla zdôrazniť, že najdôležitejšou súčasťou audiovizuálneho diela je scenár na čo nadviazali aj producenta scenáristav ich prednáške. Publikum motivovali začiatkami ich kariéry, vtipnými príhodami za projektami Pustina a Hortiaci ker a rozvírili aj diskusiu na tému videoslužieb typu Netflix.Tretí deň sa Colin Arthur podujal vyrozprávať špecifiká jeho 50 ročnej kariéry na poli špeciálnych efektov. Spomenul mnohé metódy tvorby fantastických postáv, ako vzniká umelá krv či ako sa cez prácu na voskových figurínach v Múzeu Madame Tussauds dostal do filmového sveta Stanleyho Kubricka a jeho Vesmírnej odysey. Vo svojej prednáške spomenul aj fakt, že napriek tomu, že sa vyhýba spolupráci s počítačovými efektami považuje tento proces ako jeden z ďalších nástrojov filmovej ilúzie. Na konci prednášky sa opäť potvrdilo staré známe pravidlo, že za každým úspešným mužom stojí žena, keď spolu s manželkou Sarah Jeanne Arthur porozprávali publiku o ich dlhoročnom partnerskom i pracovnom vzťahu. Po nich nasledovala exkluzívna slovenská predpremiéra česko-rakúskeho filmu Menandros a Thäis, ktorá vyústila v živú diskusiu s producentkoua strihačkou. Na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vysvetlili ako vznikal ich experimentálny a nízkorozpočtový blockbuster.Piatkový doobedný program patril prednáške výkonného producenta HBO pre strednú a východnú Európu. Popri zhodnotení televíznych projektov a úlohe filmového kanála opäť prízvukoval na tvorbu kvalitných scenárov, ktoré narozdiel do univerzálnej americkej produkcie musia dbať na aktuality a kultúrne dedičstvo štátov starého kontinentu. Po ňom sa predstavila rakúska filmárkaa jej dokumentárne snímky so silnými politickými a sociálnymi odkazmi.Podujatie vyvrcholilo projekciou filmu Katalin Varga. Debutové dielo britského režiséra, ktoré vyhralo cenu na Berlinále sa premietalo za jeho osobnej účasti. Ten sa vyjadril aj na tému neustálej snahy získavania prostriedkov na financovanie umeleckých projektov. Z jeho slov sa dalo vyčítať, že aj napriek zložitej situácii a strachu z neúspechu musia mladí filmári pokračovať v tom, čo ich baví a napĺňa.Networkingový charakter podujatia napĺňali aj stretnutia filmových škôl. Prekvapivé priateľské konfrontácie škôl z celého sveta ukázali rozdielne podmienky pri vzniku filmového diela. Rozmanité školské tímy získavali poznatky zo skúseností svojich rovesníkov.Visegrad Film Forum sa opäť môže pochváliť aj dobrými sprievodnými podujatiami. Tie sa odohrávali na rôznych miestach Bratislavy v snahe o reprezentáciu nočného života. Preplnené priestory klubov potvrdili, že toto výnimočné mesto na Dunaji má čo ponúknuť nielen obyvateľom, ale aj zahraničným turistom.