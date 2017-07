7. ETAPA TOUR: Kittel tesne vyhral, Froome si udržal žltý dres

Nemecký cyklista Marcel Kittel, (druhý vľavo) vyhral 7. etapu Tour de Franc. Za ním tesne došiel do cieľa Nór Edvald Boasson Hagen. Francúzsko, 7. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky 7. etapy (Troyes - Nuits-Saint-Georges, 213,5 km):



1. Marcel Kittel (Nem./Quick-Step Floors) 5:03:18 h,

2. Edvald Boasson Hagen (Nór./Dimension Data),

3. Michael Matthews (Aus./Sunweb),

4. Alexander Kristoff (Nór./Kaťuša-Alpecin),

5. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo),

6. Dylan Groenewegen (Hol./LottoNl-Jumbo),

7. Rüdiger Selig (Nem./Bora-Hansgrohe),

8. Nacer Bouhanni (Fr./Cofidis),

9. André Greipel (Nem./Lotto Soudal),

10. Daniel McLay (V.Brit./Fortuneo-Oscaro) všetci rovnaký čas

celkové výsledky:



1. Christopher Froome (V.Brit./Sky) 28:47:50 h,

2. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) +12 s,

3. Fabio Aru (Tal./Astana) +14,

4. Daniel Martin (Ír./Quick-Step) +25,

5. Richie Porte (Aus./BMC) +39,

6. Simon Yates (V.Brit./Orica-Scott) +43,

7. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) +47,

8. Alberto Contador (Šp./Trek - Segafredo) +52,

9. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +54,

10. Rafal Majka (Poľ./Bora-hansgrohe) +1:01

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nuits-Saint-Georges 7. júla (TASR) - Nemecký cyklista Marcel Kittel vyhral aj piatkovú siedmu etapu 104. ročníka prestížnych pretekov Tour de France. Jazdec tímu Quick-Step Floors sa presadil v záverečnom špurte na trati, ktorá viedla z Troyes do Nuits-Saint-Georges a merala 213,5 km časom 5:03:18 h. Na druhom mieste finišoval Nór Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), tretí skončil Austrálčan Michael Matthews (Orica). Žltý dres si udržal Brit Chris Froome zo Sky.O víťazovi rozhodla až cieľová fotografia, keďže Kittela a Boassona Hagena delili iba milimetre. Dvadsaťdeväťročný pretekár tak dosiahol už tretí triumf na TdF 2017, vyhral aj 2. a štvrtkovú 6. etapu, a celkovo dvanásty v kariére. Vyrovnal tak rekord najúspešnejšieho Nemca v histórii TdF Erika Zabela. Kittel sa zároveň prezliekol do zeleného dresu." uviedol víťaz v prvom televíznom rozhovore." povedal Boasson Hagen.Žltý dres pre vedúceho pretekára celkového poradia si na rovinatej trati bez problémov udržal obhajca vlaňajšieho prvenstva Froome. Líder stajne Sky má naďalej dvanásťsekundový náskok pred svojím krajanom a tímovým kolegom Geraintom Thomasom. Tretí je zatiaľ víťaz stredajšej 5. etapy Talian Fabio Aru (Astana).Organizátori pripravili na piatok rovinatú etapu s jedinou vrchárskou prémiou najnižšej 4. kategórie. Ihneď po štarte sa do úniku dostala štvorica Manuele Mori (SAE Emirates), Maxime Bouet (Team Fortuneo - Oscaro), Yohann Gene (Direct Energie) a Dylan van Baarle z Cannondale-Drapac. Jej náskok po niekoľkých kilometroch vyskočil nad tri minúty, no pelotón ho ďalej nepustil. Na jeho čele pracovali najmä jazdci z tímov, ktoré mali záujem o rýchlostnú prémiu - FDJ, Lotto a Quick-Step. Tú vyhral Mori, z hlavného poľa potom Colbrelli pred Kristoffom a Greipelom. Situácia na trati sa dlho nemenila, za zmienku stáli dva pády krátko po sebe Slovinca Rogliča, ktorý musel meniť bicykel a pokračoval v dotrhanom drese.Aj 50 km pred cieľom mali jazdci v úniku k dobru asi dve a pol minúty, ale bolo zrejmé, že do cieľa im to stačiť nebude. Hlavné pole si situáciu kontrolovalo a pozvoľne zvyšovalo tempo. O ďalších 35 km sa manko scvrklo na približne 25 sekúnd. To už si šprintérske tímy pomaličky chystali pozície na čele a schyľovalo sa k hromadnému záveru. Únik sa skončil šesť km pred cieľom. V rýchlom finiši sa z triumf nakoniec tešil Kittel, ktorý o milimetre zdolal Boassona Hagena.