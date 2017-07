A.AGÓCS: Cieľom sociálneho podniku vo Fiľakove je aj výroba

Na snímke výhľad na mesto z Fiľakovského hradu. Foto: TASR - Ján Siman Foto: TASR - Ján Siman

Bratislava 13. júla (TASR) – Podporu z programu Európa pre občanov získalo tento rok aj mesto Fiľakovo. Z 962.000 eur, ktoré dostali slovenské projekty, mesto Fiľakovo s partnermi získalo na rok a pol 150.000 eur. V projekte sa venujú otázke sociálnej inklúzie najmä domáceho rómskeho obyvateľstva. Jeho ambíciou je výmena a zber skúseností toho najlepšieho na poli realizácie sociálnych podnikov z desiatich európskych krajín. Okres Lučenec je jeden z dvanástich najmenej rozvinutých okresov na Slovensku.uviedol pre TASR primátor mesta Fiľakovo Attila Agócs počas predstavenia výsledkov projektu Európa pre občanov v Bratislave.Postupne sa pre to začal zaujímať o sociálne podniky. Inšpiráciu našli v Maďarsku.uviedol primátor.Medzi partnerskými štátmi vrátane Slovenska sú Česko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Taliansko, Portugalsko, Lotyšsko. "zdôraznil.Cieľom projektu je zbierať skúsenosti, spoznať legislatívu svojich partnerov, aby zistili, v ktorom štáte majú ako zadefinované možnosti fungovania sociálnych podnikov. Zamerajú sa i na zapájanie mládeže do sociálneho podnikania, ako aj na zásahy už založených sociálnych podnikov do lokálneho vidieckeho hospodárstva.dodal.Priznal, že mesto Fiľakovo chce založiť vlastný sociálny podnik. Vie si predstaviť, že by sa plány zrealizovali už túto jeseň, najneskôr začiatkom budúceho roka.konštatoval primátor.Nevylučuje však ani oblasť služieb či poľnohospodársku výrobu, kde však vidí problém s čerpaním štátnych dotácií. "uviedol, pričom dodal, že cieľom je nielen niečo lacno vyrobiť pre mesto a obec, ale taktiež poskytovaním zamestnania vychovať ľudí a zapojiť ich opätovne do reálneho trhu.Podporu z programu Európa pre občanov získalo 28 slovenských projektov vo výške 962.000 eur. Z toho 25 projektov sú jednorazové podujatia trvajúce v priemere tri dni a zvyšné tri veľké projekty v priemernej hodnote 125.000 eur potrvajú viac ako rok.