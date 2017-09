A. Altafaj: Deň po referende zopakujeme návrh na dialóg s Madridom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. septembra (TASR) - Stály predstaviteľ Katalánska v bruselskom sídle EÚ Amadeu Altafaj je presvedčený, že Katalánci sa na nedeľnom referende o nezávislosti svojho regiónu od Španielska zúčastnia bez ohľadu na prekážky, ktoré kladú španielske úrady.Altafaj to uviedol v dnešnom rozhovore pre televíziu RTBF. Vyhlásil, že hlasovať v referende je odhodlaných 70-80 percent Kataláncov, a to aj napriek všetkým prekážkam - dokonca aj fyzickým - zo strany španielskych úradov.Vyslovil tiež presvedčenie, že katalánska polícia Mossos d'Esquadra urobí všetko, čo je v jej silách, aby zaistila verejný poriadok. Verí tiež, že regionálna polícia zostane lojálna úradom Katalánska, ktorých rozhodnutia musí rešpektovať.Na adresu vlády v Madride Altafaj kriticky poznamenal, že si nemyslí, že by "pečatenie volebných miestností a ustanovovanie bezpečnostných zón okolo škôl (v Katalánsku) bolo pre verejný poriadok prínosom". Altafaj takto reagoval na nariadenie vlády v Madride, ktorá chce spomínanými opatreniami, ako aj rozmiestnením policajných posíl zabrániť uskutočneniu referenda v Katalánsku.Na margo Madridu Altafaj ďalej uviedol, že "v roku 2017 sme svedkami niečoho, čo by malo byť v členskom štáte EÚ nepredstaviteľné".Vysvetlil, že má na mysli Madridom deaktivované internetové stránky, predvolanie 800 katalánskych starostov pred súd a zadržanie 14 vysokopostavených predstaviteľov katalánskej vlády. Všetky tieto reštrikcie boli vyvolané pokračujúcimi prípravami na referendum.Poukázal aj na obťažovanie médií, keď policajné jednotky Občianskej gardy vstupujú do redakcií, aby tam pátrali po "propagande a zastrašovali".Tento postoj vlády v Madride označil Altafaj za iracionálny, pretože "v žiadnom prípade nevyvolá u Kataláncov záchvat lásky k španielskemu štátu, skôr naopak". Dodal, že katalánske vedenie má pocit, akoby v Madride neexistoval žiaden plán, čo sa bude diať 2. októbra - deň po referende o nezávislosti.Altafaj uviedol, že ak sa Katalánci v referende vyslovia za vyhlásenie nezávislosti, predseda vlády Carles Puigdemont následne podnikne príslušné kroky smerujúce k vyhláseniu nezávislosti, ale "už na druhý deň po referende zopakujeme náš návrh na obnovenie dialógu s Madridom".Katalánsky diplomat súčasne vyjadril želanie, aby súčasná španielska vláda odstúpila, pretože aj "španielska spoločnosť sa domnieva, že jej kroky sú v súčasnej demokracii neprijateľné".Posledné kroky španielskej vlády "sú dôkazom zúfalstva i slabých demokratických štandardov," vysvetlil.Súčasnú situáciu podľa neho spôsobila najmä Ľudová strana vedená premiérom Marianom Rajoyom. "Odkedy je pri moci, nebol možný žiadny dialóg (Katalánska) so španielskym štátom," uviedol Altafaj, ktorý vyslovil istotu, že "Katalánsko má svoje miesto v Európe". Vysvetlil, že "chceme štát, ktorý chráni záujmy katalánskych občanov - moderný demokratický štát slúžiaci občanom, čo v Španielsku teraz nemáme".