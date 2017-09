A. AMATO: Slovenskí mučeníci sú v dejinách odvážnymi svedkami Krista

Na snímke legát pápeža Františka, kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých počas brífingu s novinármi po slávnostnom blahorečení Titusa Zemana 30. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. septembra (TASR) – Slovensko sa môže pochváliť nádhernou korunou svätých mučeníkov, v dejinách sú odvážnymi svedkami Krista. Tvrdí to legát pápeža Františka, kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Ten dnes vyhlásil slovenského saleziána Titusa Zemana za blahoslaveného.vyzval veriacich Amato. Titusa Zemana definoval ako mučeníka pre povolania.uviedol. Má to byť podľa nehoSvätých mučeníkov označil Amato za najkrajšie bohatstvo národa.vyzval Amato.vysvetlil Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Tento salezián vzal podľa neho na seba vážne úlohy, čo ho stálo veľa duchovnej aj telesnej energie.povedal Zvolenský s tým, že ho treba vnímať ako vzor správneho a verného života.Titus Zeman je bezpochyby vzorom pre celú cirkev, myslí si hlavný predstavený rehole Saleziánov don Bosca don Ángel Fernández Artime. Pre mladých môže byť podľa neho veľkým ideálom, pretože predstavoval odvahu a pomáhal ľuďom v ťažkostiach.dodal.Titus Zeman bol za komunizmu prenasledovaný a zomrel na následky mučenia a väznenia v roku 1969. Na začiatku komunistickej totality tajne previedol dve skupiny bohoslovcov a kňazov do Talianska, aby tam mohli slobodne vykonávať svoje duchovné povolanie. Pri treťom prechode bol spolu s ďalšími zatknutý a po vykonštruovanom procese odsúdený na 25 rokov väzenia.