A. Babiš euro odmieta, české firmy majú opačný názor

Praha 2. júna (TASR) - Bývalý český minister financií Andrej Babiš má na euro rovnaký názor ako ODS. Jeho prijatie odmieta, koaliční partneri ANO ale zastávajú opačný názor. A za zavedenie spoločnej európskej meny sa vyslovujú aj podnikatelia.Prijatie eura by podľa Babiša znamenalo, že Česko by ručilo za cudzie dlhy a prišlo by o jeden z nástrojov, ktoré pomáhajú riešiť hospodárske krízy.povedal Babiš s tým, že eurozóna by predstavovala len ďalšiu závislosť od rozhodovania niekoho o nás bez nás.Babiš tak podľa serveru E15.cz preferuje rovnakú myšlienku, ako ním dlhodobo kritizovaná ODS. Jej predseda Petr Fiala tento týždeň uviedol, že výnimku z automatického prijatia eura chce jeho strana dlhodobo.uviedol Fiala pre server Pravý břeh.Za stanovenie termínu prijatia eura sa naopak nedávno vyslovil český premiér a predseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Rozhodnúť o tom bude podľa neho musieť budúca vláda. Neprijatie spoločnej európskej meny by podľa Sobotku mohlo odsunúť krajinu do pomalšieho pruhu Európskej únie. Podobne argumentuje aj opozičná TOP 09. Ako povedal predseda strany Miroslav Kalousek, členstvo v eurozóne bude v budúcnosti tvoriť hranicu viacrýchlostnej Európy.doplnil Kalousek.Predseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek dokonca hovorí o tom, že Česko by euro malo prijať do piatich rokov a záujem o spoločnú menu má veľký počet českých firiem. To potvrdil aj šéf českej Asociácie malých a stredných podnikov Karel Havlíček. Ako povedal, v ostatnom prieskume sa väčšina firiem priklonila k názoru, že so zavedením jednotnej európskej meny skôr súhlasia. "dodal Havlíček.Majiteľ miliardového jabloneckého Jablotronu Dalibor Dédek je v otázke eura jednoznačne presvedčený o jeho potrebe.povedal Dédek v rozhovore pre E15. Česko sa zaviazalo prijať euro v rámci zmluvy o vstupe do EÚ v roku 2004, doteraz však nestanovilo pevný dátum, kedy tak mieni urobiť.