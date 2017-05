A. Babiš: Je to moja poprava v priamom prenose

Andreja Babiš z hnutia ANO Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 9. mája (TASR) - Českí ľudovci z koaličnej strany KDU-ČSL vyzvali dnes prezidenta ČR Miloša Zemana, aby necestoval do Čínskej ľudovej republiky na plánovanú oficiálnu návštevu najľudnatejšej krajiny sveta skôr, ako sa podarí vyriešiť pretrvávajúcu vládnu krízu v Česku.Naopak predseda opozičnej strany TOP 09, exminister financií ČR Miroslav Kalousek na margo tejto výzvy pred novinármi v Prahe vyhlásil:Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček sa k výzve KDU-ČSL odmietol vyjadriť s tým, že politické intrigy si komentár nezaslúžia.Argumentácia Hradu, v zmysle ktorej by Babišovo odvolanie bolo aktuálne až po vypovedaní koaličnej zmluvy, nenašla pochopenie ani u navrhovateľa, premiéra a lídra sociálnych demokratov Bohuslava Sobotku, ktorý pripomenul, že Miloš Zeman nie je ústavný právnik, ani u odborníkov z odboru ústavného práva, ale ani u časti českých zákonodarcov.Ešte pred stredajším rokovaním koaličných partnerov o súčasnej vnútropolitickej situácii sa totiž predseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch dnes vyjadril, že prezidentovi kritici z radov senátorov navrhnú na budúci utorok prerokovať ústavnú žalobu na hlavu štátu, ak Miloš Zeman do týždňa neodvolá Andreja Babiša.Jiří Ovčáček na to reagoval slovami:dodal.Návrh na svoje odvolanie považuje Andrej Babiš, ktorý sa už v minulosti vyjadril, že by chcel dokončiť svoju prácu na čele rezortu financií, avšak na svojej funkcii netrvá, za flagrantné porušenie koaličnej zmluvy. Napriek tomu priznáva, že ústava je s určitosťou dokument, ktorý je nad dohodou koaličných partnerov.Kým traja ministri za ČSSD - Lubomír Zaorálek, Milan Chovanec a Miloslav Ludvík - dnes oznámili, že kvôli vnútropolitickej kríze nepocestujú s prezidentom do Číny, ich stranícka kolegyňa Kateřina Valachová oznámila rezignáciu na post ministerky školstva kvôli afére okolo dotácií v športe, ale aj kvôli snahe zabrániť zneužitiu tejto kauzy zo strany Andreja Babiša.Celkove tri nahrávky zachycujúce ministra financií vyšetruje už česká polícia a podľa tamojších elektronických médií i Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov. Navyše sa žalobcovia zaoberajú trestným oznámením, ktoré minulý týždeň podal v tejto súvislosti samotný Andrej Babiš.Predovšetkým najnovšia z trojice nahrávok zverejnených na internete vyvolala poriadny rozruch, pretože sa na nej podľa všetkého hovorí o živom policajnom spise, keď minister financií preberá príslušné dokumenty od medzičasom prepusteného novinára denníka MF Dnes Mareka Přibyla.Na možné porušenie zákona v tejto súvislosti upozornili viaceré osobnosti, pričom šéf rezortu vnútra Milan Chovanec vyjadril nádej, že konajú tak štátni zástupcovia, ako aj policajti. Podľa slov novinára na zázname dokumenty pochádzajú od policajtov z Útvaru pre odhaľovanie organizovaného zločinu, ktorých je nutné nájsť a podľa ministra vnútra postaviť pred súd.Babiš, ktorý naďalej odmieta odstúpiť, však dnes na TK vyhlásil, že žiadny živý policajný spis v rukách nemal, zásadne to odmietol a označil za škandalózne. Podľa jeho názoru má záujem na jeho sledovaní pravdepodobne sociálna demokracia, ale dôkazy pre to nemá. Osobne vidí v tom však praktiky z 50. rokov 20. storočia, poľovačku, sprisahanie, likvidáciu svojej osoby.dodal.