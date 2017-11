A. Babiš nechce vládnuť bez vyslovenia dôvery

Český prezident Miloš Zeman (vľavo) a líder hnutia ANO Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 3. novembra (TASR) - Líder českého hnutia ANO Andrej Babiš odmietol v piatok možnosť, že by jeho budúci kabinet mohol vládnuť aj bez vyslovenia dôvery parlamentom. Povedal to pre denník Právo.S nápadom, že by Babišov kabinet mohol vládnuť aj bez vyslovenia dôvery, prišiel prezident ČR Miloš Zeman.uviedol pre Právo Babiš.Zároveň však odmietol myšlienku vypísania nových volieb a vyjadril presvedčenie, že jeho vláda napokon v Poslaneckej snemovni uspeje.povedal líder ANO. Zdôraznil, že jeho hnutie získalo vo voľbách hlasy 1,5 milióna voličov a preto by malo dostať šancu ukázať, čo vie.S návrhom vlády odborníkov chce ísť podľa vlastných slov najskôr za prezidentom a potom do Snemovne.Zeman, ktorý v utorok poveril Babiša rokovaniami o zostavení vlády, už dopredu tvrdí, že ho poverí aj druhýkrát v prípade, že jeho menšinová vláda na prvý pokus nezíska dôveru Snemovne.