A. Babiš potvrdil, že sa stretol s novinárom Marekom Přibylom

Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 5. mája (TASR) - Český vicepremiér a minister financií Andrej Babiš dnes po prvý raz potvrdil, že sa stretol s medzičasom prepusteným novinárom denníka Mladá fronta DNES Marekom Přibylom. Audiozáznam ich rozhovoru, ktorý sa v uplynulých dňoch objavil na internete a podľa ktorého obaja aktéri preberali zverejňovanie článkov o Babišových politických oponentoch, by podľa investigatívneho novinára Českého rozhlasu Janeka Kroupu mal pripraviť samotný Přibyl. Ten mal svoj postup koordinovať s osobou blízkou známemu pražskému lobistovi Ivovi Rittigovi.Podľa Kroupu mal jeden z účastníkov schôdzky na sebe nahrávaciu techniku a touto osobou bol s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou práve Přibyl, spolupracujúci so skupinou, ktorej súčasťou je aj bývalý pracovník Útvaru zvláštnych činností (ÚZČ). Niekdajší novinár MF DNES chodieval pre inštrukcie za Babišom podľa Kroupu s vedomím svojich nadriadených a Babiš ho využíval aj ako sprostredkovateľa. Vedel, s kým a prečo hovorí, dodal Kroupa.Babiš označil rozhovor o ovplyvňovaní médií za provokáciu.Vo štvrtok sa líder hnutia ANO ešte k autenticite záznamu nevyjadroval a skôr inklinoval k spochybňovaniu jeho pravosti hovoriac o podvrhu a kampani proti svojej osobe, pričom podal vo veci trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre sledovanie a odpočúvanie ministra financií. Dnes však svoj postoj evidentne zmenil.Rittig reagoval na Kroupove tvrdenia prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí slovami: "Kroupa, čo hulíš? Ja si myslím, že hanby zo lživých a zavádzajúcich novinárskych článkov bolo už dosť, nie???"Kroupa sa však domnieva, že jestvuje aj ďalšia nahrávka, ktorá sa môže objaviť na verejnosti a podľa ktorej Babiš spolupracoval so sovietskou KGB, podľa neskôr zverejnených informácií Českého rozhlasu so Štátnou bezpečnosťou (ŠtB). Na zázname sa podľa Kroupu hovorí o príprave kompromitujúcich materiálov proti Babišovi údajne z dielne ľudí okolo Penty a niekdajšieho šéfa ŠtB Alojza Lorenca. Aj autorom tejto nahrávky by mal byť Přibyl, avšak za kľúčového muža spomínanej skupiny označuje investigatívny novinár expolicajta z ÚZČ s kontaktmi napríklad na Iva Rittiga a veľmi vplyvných ľudí z českého biznisu.Kauza nahrávok ministra financií a šéfa hnutia ANO Andreja Babiša s už bývalým novinárom Mladej fronty DNES Markom Přibilom bude v stredu 10. mája témou mimoriadnej schôdze českej Poslaneckej snemovne, informoval jej predseda Jan Hamáček.Babiš, ktorého odvolanie dnes navrhol premiér Bohuslav Sobotka, označil nahrávky, na ktorých hovorí s Přibilom o článkoch proti predstaviteľom ČSSD, za žurnalistovu provokáciu.formuloval minister financií ČR.