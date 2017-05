A. Babiš: Prezidenta Zemana som pochopil tak, že prijme demisiu vlády

Andrej Babiš. Foto: idnes.cz Foto: idnes.cz

Praha 3. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal dnes na Pražskom hrade vicepremiéra, ministra financií ČR Andreja Babiša. Schôdzka, ktorej termín bol dohovorený ešte pred utorkovým oznámením premiéra Bohuslava Sobotku o rozhodnutí podať demisiu, dostala v tejto súvislosti neočakávaný, mimoriadny význam.Babiš po prijatí u hlavy štátu uviedol, že on pochopil slová prezidenta republiky tak, že prijme demisiu českej vlády. S tou sa vo štvrtok vydá na Hrad premiér Bohuslav Sobotka.Ešte pred tým však prezident dnes popoludní absolvuje krátko po stretnutí s Babišom i schôdzku s ministrom vnútra a vplyvným predstaviteľom sociálnych demokratov z ČSSD Milanom Chovancom a vo štvrtok v skorých popoludňajších hodinách sa stretne aj s predsedom ľudovcov z KDU-ČSL Pavlom Bělobrádkom. Predmetom všetkých týchto rokovaní bude aktuálna vnútropolitická situácia v krajine a možnosti jej riešenia.Práve ľudovci navrhli, aby vládny kabinet pokračoval bez oboch oponentov - premiéra Sobotku (ČSSD) i vicepremiéra Babiša (ANO). Hnutie ANO by považovalo za najlepší odchod predsedu vlády, ktorého považujú v tejto koaličnej strane za jediný problém súčasného kabinetu, a súčasne preferujú, aby vo funkcii ministra financií zostal ich líder Andrej Babiš. Sociálni demokrati, v radoch ktorých údajne jestvujú úvahy o možnosti nahradenia súčasného premiéra, sa prítomnosti Babiša vo vláde nebránia, avšak nie na čele rezortu financií.Samotný vicepremiér po stretnutí s hlavou štátu zopakoval vyhlásenie z utorkového večera, že osobne by neakceptoval, ak by ho prezident požiadal o riadenie vlády. Na tento post majú, ako zdôraznil, na základe predchádzajúcich volieb právo sociálni demokrati.Babiš podaniu demisie podľa jeho názoru úspešnej vlády nerozumie a osobne nepovažuje za vhodnú ani rekonštrukciu vlády pol roka pred riadnymi parlamentnými voľbami. Líder hnutia ANO nesúhlasí s vypísaním predčasných volieb v ČR a podobný názor zastáva podľa jeho slov aj prezident Zeman.Informácie sprostredkoval spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.Vládna koalícia by o ďalšej forme spolupráce alebo inom riešení po demisii vlády mala rokovať budúcu stredu, uviedol Babiš.