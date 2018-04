A. Baránik: Neodvolaním T. Gašpara potvrdil T. Drucker nesvojprávnosť

Na archívnej snímke poslanec Alojz Baránik. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. apríla (TASR) – Minister vnútra SR Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) mal okamžite po nástupe do funkcie odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. V diskusnej relácii SRo Sobotné dialógy to uviedol poslanec SaS Alojz Baránik.povedal.Oponent v diskusii, predseda poslaneckého klubu SNS v NR SR Tibor Bernaťák sa voči jeho slovám ostro ohradil.zdôraznil.povedal Baránik na margo vládnej koalície.Poslanci, členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR sa dostali do verbálnej konfrontácie pri debate o navrhovaných zmenách pri obsadzovaní postu policajného prezidenta.Bernaťák priznal, že v návrhu má SNS, o ktorých vedie diskusiu, týkajú sa napríklad dĺžky mandátu šéfa polície. "Skôr ako sedemročné obdobie by sme navrhovali model dva x štyri roky,“ uviedol Bernaťák. Ďalšou otázkou do diskusie je spôsob možnosti odvolať policajného prezidenta.povedal s tým, že právo odvolať policajného prezidenta by mohla mať vláda.priblížil. Podľa Baránika by mal mať minister možnosť odvolať policajného prezidenta, no s exaktným odôvodnením, pričom by toto odôvodnenie malo tvoriť základ pre možnú súdnu žalobu za neoprávnené odvolanie.Obaja sa zhodli, že kandidát by mal byť človek, považovaný za autoritu z morálneho i profesionálneho hľadiska. Baránik tvrdí že na policajnom prezidentovi by sa mala zhodnúť nielen vládna väčšina.reagoval Bernaťák. Myslí si, že preveriť morálnu integritu i profesionalitu kandidáta bude bez problémov možné pri vypočúvaní pred brannobezpečnostným výborom parlamentu.povedal.Venovali sa aj zmenám v prípade Inšpekcie Ministerstva vnútra SR. Koaličný poslanec nevidí problém, ak by inšpekcia naďalej fungovala v rámci rezortu vnútra, nemala by byť však priamo podriadená ministrovi vnútra či prezidentovi Policajného zboru.uviedol Bernaťák. Podľa zástupcu najsilnejšej opozičnej strany by obdobne ako pri menovaní policajného prezidenta mala výberu predchádzať širšia verejná diskusia a zabezpečená dostatočná previerka kandidáta. Takisto aj v prípade šéfa inšpekcie musia byť jasne stanovené objektívne dôvody jeho odvolania, uviedol tímlíder SaS pre súdnictvo a spravodlivosť.