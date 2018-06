A. Baránikovi sa nepozdáva vysoká úspešnosť prokuratúry na súdoch

Budova Generálnej prokuratúry SR, archívna snímka. Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica

Bratislava 5. júna (TASR) - Úspešnosť prokuratúry v trestných veciach pred súdom je až 96 percent, pričom v Sovietskom zväze bola sto. Slovenská prokuratúra sa tak k tomu veľmi blíži. Na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR na to upozornil jeho člen Alojz Baránik (SaS).uviedol Baránik s tým, že prokuratúra sa často stavia do polohy obhajcov tých, ktorých má postaviť pred súd.Prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky to odmietol.deklaroval.Námestník generálneho prokurátora René Vanek sa domnieva, že ak sa bude umelo žalovať viac, zahltia sa súdy a tie začnú oslobodzovať páchateľov.dodal.