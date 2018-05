A. Bašistová: Uvažujem nad tým, či vôbec budem pokračovať v politike

Na snímke poslankyňa a predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Alena Bašistová. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (TASR) - Predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Alena Bašistová (nezaradená) aktuálne prechádza rozhodovacím obdobím, či vôbec bude pokračovať v politike. Priznala to pre TASR s tým, že v parlamente momentálne nevidí stranu, ku ktorej by sa chcela pridať.Bašistová sa dostala do parlamentu v roku 2016 vo farbách strany #Sieť, 23. marca 2016 bola zvolená do čela sociálneho výboru. Vo funkcii ostala aj po rozpade materského klubu. V parlamentnej praxi pritom nie je štandardné, aby niektorý z výborov viedol nezaradený poslanec.uviedla.Za výhodu toho, že nepatrí pod žiadny klub, označila Bašistová možnosť slobodného rozhodovania.konštatovala.Posledný týždeň sa Bašistová dvakrát objavila na tlačovej konferencii po boku predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Riešili spolu problematiku ťažko zdravotne postihnutých osôb. Podľa Bašistovej išlo o čisto odborný problém.dodala.