A. Broekers-Knolová: Politici musia niesť zodpovednosť za svoje činy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Aby politici získali späť dôveru svojich občanov, musia niesť zodpovednosť za svoje konanie, byť transparentní, učiť ľudí o demokracii a dať občanom možnosť zúčastňovať sa na rozhodovacích procesoch, verejne sa angažovať. To sú podľa predsedníčky holandského Senátu Ankie Broekers-Knolovej základné piliere potrebné na obnovenie dôvery občanov v politikov.povedala na summite predsedov parlamentov členských krajín EÚ, ktorý sa koná v Bratislave. Zároveň zdôraznila, že ak chcú politici, aby im ľudia verili, musia aj oni veriť občanom.doplnila predsedníčka nemeckého Bundesratu Malu Dreyerová. Aj podľa nej sa treba zamyslieť nad tým, ako premostiť priepasť medzi parlamentmi a občanmi. Nazdáva sa, že treba využiť aj digitálne možnosti, ktoré ponúka súčasná doba.poznamenala s tým, že debata sa prenáša inde.Parlamenty sú však podľa jej slov srdcom zastupiteľskej demokracie, a preto sa treba zamyslieť, ako ich posilniť do budúcnosti.podotkla. Varovala pred anonymnými diskusiami na internete, ktoré vedú až k extrémistickým prejavom.upozornila. Zdôraznila potrebu nezávislých a overených správ. Vidí význam vo verejnoprávnych aj súkromných médiách.Politici by podľa nej mali občianky a občanov oslovovať oveľa priamejšie a mali by sa k nim dostávať objektívne informácie. Mimoriadnu pozornosť treba podľa Dreyerovej venovať žiakom a žiačkam. Poukázala na praktiky v jej krajine. Okrem iných spomenula napríklad mladých ľudí, ktorí vysvetľujú rovesníkom, ako funguje politika.doplnil predseda dolnej komory írskeho parlamentu Seán Ó Fearghaíl, ktorý tiež hovorí o potrebe zlepšiť komunikáciu medzi parlamentom a ľuďmi. Poukázal na využívanie digitálnych technológií.doplnil skúsenosti z domova. Vyzdvihol aj sociálne siete. Poukázal na to, že cez Tweeter napríklad tweetovali tajnú voľbu, v ktorej bol zvolený do funkcie práve on.