A. Chameneí: Útok v Teheráne posilní nenávisť Iráncov voči USA

Iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 9. júna (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí dnes vyhlásil, že dva útoky, ktoré v stredu v Teheráne spáchala džihádistická organizácia islamský štát (IS), prispejú k nenávisti pociťovanej Iráncami k Spojeným štátom a Saudskej Arábii.V kondolenčnom prejave zverejnenom dnes pred pohrebom obetí útokov, pri ktorých v stredu zahynulo 17 ľudí a ďalších vyše 40 bolo zranených, ajatolláh Chameneí uviedol, že tieto činy neoslabia odhodlanie iránskeho ľudu a budú mať za následok len nárast nenávisti k vládam Spojených štátov a ich bábkam v regióne, ako je Saudská Arábia.Iránske úrady vo štvrtok informovali, že piati z ozbrojencov, ktorí v stredu útočili v Teheráne, boli občanmi Iránu. Iránske ministerstvo pre tajné služby vo štvrtok potvrdilo, že päť z mužov, ktorí podnikli útoky v Teheráne, bojovalo v radoch IS. Muži podľa ministerstva opustili Irán a išli bojovať za IS do irackého mesta Mósul, ako aj do sýrskej Rakky, faktického hlavného mesta IS.Terčom stredajších útokov boli budova parlamentu, kde práve prebiehala schôdza poslancov, a mauzóleum ajatolláha Rúholláha Chomejního.