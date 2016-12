A. DANKO: Ak Briti brexitom získajú, Európska únia skončí

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 31. decembra (TASR) – Koniec Európskej únie už nie je iba teoretickou, ale aj reálnou možnosťou, na ktorú Slovensko musí byť pripravené.povedal v rozhovore pre TASR predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).Ak by napríklad Veľká Británia odchodom z Európskej únie získala právo diskriminovať na svojom území pracovníkov z Únie, ale ostala by jej výhoda voľného prístupu na európsky trh tovarov a služieb, vyvolá to podľa Danka pohyb vedúci ku koncu EÚ ako takej.povedal.dodal Danko.povedal s tým, že takýto úspech britských populistov by povzbudil v celej Únii politikov, ktorí budú EÚSlovensko sa podľa neho musí pripraviť na všetky možné varianty vývoja, aj organizáciou svojho predsedníctva však ukázalo, že mu na EÚ záleží.povedal Danko.dodal s tým, že hodnotenie si robia aj európski partneri.povedal Danko v reakcii na neformálny bratislavský summit predsedov národných parlamentov štátov EÚ.uzavrel predseda NR SR.