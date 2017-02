A. Danko: Ak nedáme energetiku do poriadku, v koalícii radšej nebudem

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 19. februára (TASR) - Ak vládna koalícia nedá do poriadku energetiku, líder SNS a predseda parlamentu Andrej Danko jej súčasťou radšej nebude. Povedal to v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že ak by vtedajší šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík neoznámil, že sa vzdáva funkcie, Danko bol pripravený v spolupráci s opozíciou vyzvať ho na odchod.avizoval Danko a doplnil, že ak sú pravdivé informácie, že Holjenčík na tom profitoval, nič mu nepomôže.Danko zároveň bude tlačiť na to, aby sa urobili poriadky so spoločnosťou Energetický a průmyslový holding (EPH), čo je súkromný spoluvlastník SPP, Slovenských elektrární či Stredoslovenskej energetiky.varoval.Predseda SNS priznal, že v koalícii po kauze s cenami energií prišlo k ochladeniu v komunikácii.konštatoval.Danko zopakoval, že zmeniť Rokovací poriadok NR SR malo zmysel a podľa jeho slov to potvrdilo aj nedávne dianie v parlamente.myslí si.Šéf parlamentu zdôraznil, že on je z titulu svojej funkcie zodpovedný za poriadok v rokovacej sále.pýtal sa.Aj preto je Danko na zmeny v rokovacom poriadku hrdý.podotkol.Danko chce ísť ďalej a zákonom sprísniť aj fungovanie politických strán tak, aby bolo možné hovoriť o väčšej transparentnosti.dodal.