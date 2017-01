A. DANKO: Ak RegioJet nezvláda podnikanie, nech hľadá vinníka u seba

Na kombosnímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR Na kombosnímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Rozhodnutím z minulosti, ktorým sa stiahli štátne InterCity (IC) vlaky z trasy medzi Bratislavou a Košicami, dostala súkromná spoločnosť RegioJet k dispozícii absolútny monopol na tejto trase. Je o tom presvedčená parlamentná SNS. Obnovením štátnych IC vlakov sa teda podľa národniarov iba vytvorilo zdravé konkurenčné súperenie.RegioJet si totiž podľa SNS vybral iba ziskové hrozienka. "Slovensko nepotrebuje takýchto špekulatívnych podnikateľov, ktorí to, čo nie je až tak lukratívne, nechajú na štát a vyberú si vopred iba istý zisk a profit," uviedol v dnešnom stanovisku predseda SNS a Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.Reagoval tak na vyhlásenia spoločnosti RegioJet, ktorá v utorok 3. januára oznámila, že od 31. januára 2017 prestane vypravovať vlaky na trase Bratislava - Košice.Hlavným impulzom na takýto krok bol podľa RegioJetu návrat IC vlakov na túto trať, čo bolo podľa firmy politické rozhodnutie urobené na nátlak predsedu parlamentu a strany SNS Andreja Danka. Súčasne s cestovným zadarmo v dotovaných rýchlikoch totiž nie je podľa dopravcu na trhu dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa vedeli komerčne nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživiť.SNS sa však dnes ostro ohradila voči vyjadreniam spoločnosti RegioJet. "Ak má uvedená spoločnosť pocit, že nezvláda podnikanie na Slovensku, nech hľadá vinníka vo vlastných radoch a nesnaží sa preniesť zodpovednosť za manažérske zlyhanie na osobu predsedu SNS a Národnej rady Slovenskej republiky," dodala strana.Národniari pripomenuli, že už v minulosti verejne deklarovali, že súčasťou ich programu a prísľubu pre občanov, teda jedným z ich politických cieľov, je obnovenie štátnych IC vlakov na trase Bratislava - Košice. "Slovenská národná strana sa nemôže a ani sa nebude prizerať na rozklad a demolovanie posledných štátnych činností. Práve naopak, to, čo na Slovensku máme, si musíme chrániť," zdôraznil Danko.Napriek všetkému, čo za posledné dni zaznelo zo strany spoločnosti RegioJet, je podľa SNS Slovensko štátom, ktorý je otvorený všetkým dopravcom a pre súkromníkov "ponúklo absolútne nadštandardné podmienky". "Ak česká spoločnosť kritizuje podporu našich vlastných vlakov, nech ukáže jediného slovenského prepravcu, ktorý má v Českej republike také podmienky a monopol na prioritnej trase medzi dvoma najväčšími mestami v štáte, ako mal práve RegioJet," vyzval Danko.