A. DANKO: Akou diagnózou trpí Matovič, že mal modrú knižku?

Bratislava 19. januára (TASR) – Povýšenie do hodnosti kapitán je priamo úmerne môjmu veku a vzdelaniu. Týmito slovami dnes reagoval šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) na výzvu predsedu hnutia OĽaNO-NOVA Igora Matoviča, aby sa ospravedlnil a vrátil vojenskú hodnosť, ktorú mu udelil minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS). Danko je podľa vlastných slov hrdý, že je kapitán v zálohe.Kapitánsku hodnosť Danko podľa vlastných slov nevráti.uviedol dnes predseda parlamentu, ktorý zároveň pred novinármi ukázal kapitánske výložky. Ako dodal, tieto výložky by v prípade vojnového konfliktu nosil.zdôraznil.Danko pripomenul, že rok slúžil v armáde. Jeho nadriadeným bol terajší minister obrany Gajdoš.dodal Danko s tým, že málokto vie o jeho angažovanosti v armádnych otázkach. Podľa neho je taktiež rozdiel, keď človeka povýšia v zálohe a keď je to vo výkone služby.Predseda parlamentu zároveň v reakcii poukázal na to, že Matovič neslúžil v armáde a má modrú knižku.povedal Danko. Ten zároveň pripravuje trestné oznámenie na Matoviča.Denník N informoval, že Danko sa stal v tichosti armádnym dôstojníkom. Do hodnosti kapitána v zálohe ho vymenoval minister obrany Gajdoš rozkazom z 21. septembra 2016. Gajdoš mal šéfa SNS oceniť aj za to, že sa prihováral za zvýšenie rozpočtu pre armádu.