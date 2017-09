A. Danko chce ústavou chrániť právo na nosenie zbraní

Na snímke predseda parlamentu Andrej Danko. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 3. septembra (TASR) - Právo na nosenie zbraní by malo byť zakotvené v Ústave SR. Myslí si to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko.povedal Danko v dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Vyzdvihol nedávnu novelu ústavy, ktorou SNS presadila ústavnú ochranu pôdy, oceňuje aj ochranu vody. Ochranu nosenia zbraní treba podľa neho tiež. Všetky tieto zmeny sa podľa Danka týkajú aj Európskej únie (EÚ). Do ústavy ich treba podľa Danka dávať preto, že ústava je jediný dokument, do ktorého vieme dostať ochranu práv a slobôd, v ktorých sa cítime slabo a nekomfortne vo vzťahu k EÚ.vysvetlil.Zdôraznil, že ide o ochranu práv našich ľudí.doplnil Danko. Vyzdvihol aj ochranu manželstva, v tejto súvislosti však uznáva, že treba na podporu rodiny robiť viac. Preto chce iniciovať vznik rady vlády pre rodinu. Podľa Danka by bolo treba riešiť aj koncepciu rozvoja rodiny, ktorá dnes chýba.Danko ďalej pripustil, že treba riešiť problém s nezamestnávaním Rómov. Dnes totiž dochádza aj k tomu, že Rómov niektorí zamestnávatelia nechcú zamestnať, hoci podľa ústavy majú národnostné menšiny a etnické skupiny právo na slobodný výber zamestnania a na prácu.povedal Danko, ktorý by to riešil podľa maďarského modelu, keby mal viac moci a ministerstvo práce.povedal Danko. Starostovia si podľa neho lepšie vytvoria sociálnu väzbu s občanmi, ktorí v jeho obci žijú.doplnil.Danko zároveň odmieta úvahy o tom, že by 1. september nebol štátnym sviatkom, ako aj o revolučných zmenách v ústave.myslí si Danko, ktorý by chcel meniť napríklad zákon o politických stranách. Najväčším odkazom pre fungovanie Slovenska je podľa Danka,