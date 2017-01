A. Danko chce uznesením vyzvať J. Holjenčíka, aby odstúpil z funkcie

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. januára (TASR) – Šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík by sa mal v pléne Národnej rady (NR) SR zodpovedať za to, čo urobil. Myslí si to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR preto oznámil, že zaradil do programu aktuálnej schôdze bod, v rámci ktorého by mal Holjenčík v pléne vystúpiť a odôvodniť zvyšovanie cien energií.zdôraznil Danko.Podľa neho šéf ÚRSO zvýhodnil spoločnosti, v ktorých má podiel Energetický a průmyslový holding (EPH). Narážal tým napríklad na to, že len v stredoslovenskom kraji majú ľudia problém so zvýšením poplatkov za elektrické ističe. Spoluvlastníkom Stredoslovenskej energetiky (SSE) je práve EPH.dodal Danko.Zároveň doplnil, že pripravuje návrh uznesenia, na základe ktorého by mali poslanci vyzvať šéfa ÚRSO, aby zo svojej funkcie odstúpil.dodal predseda parlamentu.Pripomenul, že Holjenčík je do funkcie volený na isté obdobie a nie je ho možné odvolať. Musel by spáchať trestný čin, ktorý by sa vyšetril, aby ho následne mohol prezident odvolať. Informáciou ÚRSO o cenách energií by sa mal parlament zaoberať vo štvrtok 2. februára o 9.00 h.Na adresu Holjenčíka sa v posledných dňoch zniesla vlna kritiky za cenové rozhodnutia ÚRSO, ktoré umožnili výrazné zvýšenie poplatkov za energie na Slovensku. Na jeho odchod vyzvali SNS aj viaceré opozičné strany, takúto možnosť pripustil aj podpredseda koaličného Smeru-SD Peter Pellegrini.