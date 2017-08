A.DANKO: Chceme ostať v koalícii, ktorá nebude otroctvom

Slovenská národná strana má záujem na zotrvaní koalície, ktorá bude koalíciou a nie otroctvom. Po dnešnom rozšírenom rokovaní predsedníctva SNS to vyhlásil jej líder Andrej Danko.





"Asi jedinou alternatívou je úradnícka vláda," povedal Danko s tým, že takáto vláda by tu bola len do predčasných volieb. Dodal, že jeho strana má skúsenosti s tým, ako sa vládne s dominantným partnerom, akým bolo v minulosti HZDS a neskôr Smer-SD. Napriek tomu sa rozhodlo ísť do aktuálnej vlády so Smerom-SD a Mostom - Híd, pričom so stranou Roberta Fica súperia o rovnakých voličov.



"Veci, ktoré chcem povedať koaličným partnerom zajtra (25.8.), si nechám pre seba. Je fakt, že SNS sa po ťažkom období dostala do NR SR a stala sa súčasťou vlády. Riešil som otázku, či ísť do tejto koalície a vytvoriť spojenie, ktoré nikto neočakával," priznal Danko.



Danko verí, že Fico aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár oceňovali, že SNS má jednotný poslanecký klub. "Za rok a pol v politike zažívam kriminalizáciu a zosmiešňovanie a viem si predstaviť aj život bez politiky. Ale odmietam sa v tejto etape vzdať," povedal s tým, že ho predsedníctvo poverilo rokovaním buď o novej koaličnej zmluve, alebo dodatku k existujúcej.



Andrej Danko uistil, že Roberta Fica ako premiéra rešpektuje. "Ale o svojich ministroch chcem rozhodovať sám," zdôraznil. "SNS má záujem na zotrvaní v koalícii, ktorá ale bude koalíciou a nie otroctvom. Ak by vláda padla, jedinou alternatívou by bola úradnícka vláda, ktorá by v parlamente nezískala podporu. Ale ja nemôžem dovoliť, aby v koalícii niektoré procesy pokračovali ďalej," dodal.



Danko verí, že na zajtrajšej koaličnej rade sa podarí krízu prekonať. Predsedníctvo SNS ho poverilo rokovať o koaličnej zmluve, ako aj o zmene komunikácie medzi koaličnými partnermi. "Slovenská národná strana nevidí alternatívu v tom, čo je v opozícii," dodal predseda národniarov.



Danko sa domnieva, že osudom malých strán v koalícii je vždy postupná politická smrť. "Ja sa to pokúsim zastaviť. My chceme robiť politiku, aby sme riešili problémy ľudí," uistil vo vyhlásení bez možnosti kladenia otázok. Tiež spomenul, že vypovedanie koaličnej zmluvy zo strany SNS bolo hlavne z dôvodu, aby si národniarov koaličný partner viac všímal.



SNS ostáva vo vláde, lebo nevidí alternatívu. "Nechceme ľudí traumatizovať voľbami, ale všetkých, ktorí volili SNS, prosím o pochopenie, že nemôžem niektoré procesy v rámci koalície pustiť ďalej," konštatoval.