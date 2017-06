A. DANKO: Hlas jednotnej Európskej únie je dôležitý

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko (vpravo) a predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jan Hamáček (vľavo) počas tlačovej konferencie po stretnutí v Starom Smokovci 2. júna 2017. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Starý Smokovec 2. júna (TASR) – Rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa o tom, že USA odstupuje od klimatických dohôd je štartérom, aby sa v rámci Európskej únie iniciovali spoločné kroky a postupy. Uviedol to dnes predseda Národnej rady (NR ) SR Andrej Danko (SNS) na tlačovej konferencii v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách, kde sa v priebehu dopoludnia konalo spoločné zasadnutie predsedníctiev NR SR a Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.Podľa slov Danka Slovensko ani Česko samo v tomto smere nezvládne nič. Ako doplnil, dôležitý je hlas jednotnej EÚ.povedal predseda NR SR. Rozhodnutie USA nepotešilo ani predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jana Hamáčka. "podotkol Hamáček.Danko zhodnotil stretnutie predsedníctiev ako konštruktívne.povedal predseda NR SR. Ako dodal, hlavným cieľom rokovania bola výmena informácií v niektorých oblastiach, ktoré sa dotýkajú oboch parlamentov.dodal. Podľa neho našli vo veľa veciach spoločný postup." doplnil.Danka potešil záujem kolegu z Čiech, ktorý sa zaujímal o otázky bezpečnosti.povedal Danko. Ako ďalej doplnil, naplánovali si aj spoločné pracovné cesty, napríklad cestu do Kórei.dodal. Podľa neho je dôležité posilňovať aj kompetencie EÚ. "konkretizoval.Hamáček ocenil zvládnutie predsedníctva Slovenska v Rade EÚ." podotkol. Ako doplnil, počas stretnutia diskutovali o aktuálnej situácii v Európe.povedal Hamáček. Medzi bodmi, ktoré na stretnutí rozoberali, boli aj blížiace sa oslavy 100. výročia vzniku Československa.Dnešné rokovanie absolvovali členovia parlamentu na Lomnickom štíte. Predstavitelia zasadnutia predsedníctiev SR a Českej republiky prileteli do Popradu vo štvrtok (1.6.) popoludní. V Poprade absolvovali prehliadku mestskej časti Spišská Sobota a priateľský futbalový zápas, ktorý skončil remízou 2:2.