A. DANKO: I. Matovič sám zmaril schôdzu, hrozí mu patričný trest

Na snímke zľava podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd), predseda parlamentu SR Andrej Danko (SNS), podpredseda parlamentu SR Martin Glváč (SMER-SD) a podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd) počas tlačovej konferencie po prerušení 13. schôdze NR SR, v utorok 14. februára 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 14. februára (TASR) - Predseda OĽaNO-NOVA Igor Matovič dnes sám zmaril mimoriadnu schôdzu pléna venovanú návrhu na odvolanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Na tlačovej konferencii to vyhlásil šéf parlamentu Andrej Danko (SNS), podľa ktorého môže Matovič dostať trest v podobe finančnej pokuty.Dôvodom prerušenia schôdze, ku ktorému prišlo po zasadnutí poslaneckého grémia, bol Matovič. Ten mal za opozíciu návrh na zosadenie Fica odôvodniť, k čomu si priniesol vizuálne pomôcky. Podľa Danka tak konal v rozpore s rokovacím poriadkom, ktorý to zakazuje.upozornil Danko.Podľa jeho slov sa ukázalo, že iba jediný poslanec nerešpektuje zákon.povedal Danko s tým, že Matovič uprednostňuje svoj osobný politický záujem, aby znevážil parlament.Podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd) Dankovo rozhodnutie prerušiť schôdzu podporil.vyhlásil.Podobne to vidí aj podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD).myslí si.S vedením parlamentu v tejto veci drží aj podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd).podotkol.Danko najskôr Matoviča žiadal, aby vizuály zo sály odniesol. Ten sa bránil tým, že obrázky, ktoré má v ruke, sú oficiálnou prílohou k návrhu na Ficovo odvolanie.argumentoval šéf Obyčajných.Danka však nepresvedčil. Po grémiu šéf parlamentu oznámil, že Matovič prinesením vizuálov porušil rokovací poriadok.povedal Danko.