A. Danko iniciuje vytvorenie uceleného mechanizmu kontroly potravín

Nitra 26. októbra (TASR) – Slovenský agrosektor nie je v dobrom stave, súčasný systém Spoločnej poľnohospodárskej politiky obmedzuje agroprodukciu. Podnikanie v poľnohospodárstve sa často mení na podnikanie s dotáciami a vďaka eurofondom robia slovenskí poľnohospodári to, čo robiť môžu a nie to, čo je potrebné robiť. Osobný záujem výrazne prevyšuje celospoločenský prínos pri poskytovaní dotácií v sektore. Počas osláv 25. výročia existencie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v Nitre zhodnotil súčasný stav agrosektora predseda komory Milan Semančík. Zároveň skonštatoval, že dosiahnutie vládou stanoveného cieľa, zabezpečiť 80 % potravinovej sebestačnosti do roku 2020, sa javí ako nemožné.Podľa slov Semančíka sú slovenskí poľnohospodári a potravinári znevýhodnení oproti ostatným členským krajinám Únie už od vstupu SR do Európskej únie v roku 2004.skonštatoval predseda SPPK. Dôsledkom nezabezpečenia rovnakých podmienok podpory v priamych platbách i výšky štátnej podpory je podľa jeho slov zastúpenie slovenských výrobkov v maloobchodných predajniach pod 40 %, ale aj rastúce negatívne saldo zahraničného obchodu s agrokomoditami, ktoré vlani dosiahlo takmer 1,3 miliardy eur.Predseda parlamentu Andrej Danko skonštatoval, že je dôležité, aby štát prijímal zákony, ktoré poľnohospodárom a potravinárom pomôžu.povedal predseda Slovenskej národnej strany, ktorá nominovala Gabrielu Matečnú na post ministerky pôdohospodárstva.povedal Danko. Zároveň potvrdil, že bude iniciovať zavedenie osobitných odvodov pre obchodné reťazce, pokiaľ budú naďalej špekulatívne vyvážať zisky.