A.Danko: Je vážny problém, ak má firma v účtovníctve náklady na kampaň

Bratislava 8. októbra (TASR) – Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andrej Danko považuje za dôležité, aby prezident SR zaujal postoj k svojej daňovej kauze. Z jeho hľadiska je totiž vážny problém, ak sa objaví firma, ktorá má v účtovníctve náklady na volebnú politickú kampaň. Danko to uviedol v dnešnej diskusnej relácii V Politike na TA3.Predseda parlamentu sa vyjadril k napätiu medzi premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a prezidentom Andrejom Kiskom (nezávislý), ktoré sa týkalo Kiskovej daňovej kauzy. Vysvetlil, že sa snaží zachovať si v tejto veci nadhľad a nechce hodnotiť postoje zvyšných dvoch najvyšších ústavných činiteľov.zdôraznil šéf SNS.Pri kauze týkajúcej sa hlavy štátu Danko vidí dvojaký meter opozície a médií a je presvedčený, že k jeho osobe by neboli tak zhovievaví, ako sú ku Kiskovi. Na margo roztržky medzi Ficom a Kiskom tiež uviedol, že ju nepovažuje za nič, čo by malo byť špecifické len pre Slovensko, ide podľa neho o politický boj.V reakcii na uniknuté daňové dokumenty týkajúce sa Kiskovej firmy KTAG Danko pripomenul, že aj on viackrát čelil únikom informácií, ktoré sa týkali jeho osoby a vie,Považuje však za, ak „ozrejmil.Danko zároveň nesúhlasí s názorom prezidenta, že Slovensko je mafiánsky štát a ide o mafiánske praktiky, ak sa utajované dokumenty vyťahujú a používajú voči politikom. Z kauzy prezidenta by sa však krajina mala poučiť v tom zmysle, aby sa lepšie ochraňovali utajené materiály. Za zváženie tiež podľa predsedu SNS stojí aj prehodnotenie inštitútu účinnej ľútosti.vysvetlil Danko.