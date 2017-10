A. Danko: Keby som vyhral voľby, 13. plat bude pre niekoho povinný

Na snímke predseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko počas mimoriadnej schôdze Národnej rady SR v Bratislave 7. septembra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 8. októbra (TASR) – Dohoda v koalícii na 13. a 14. platoch, vyplácaných dobrovoľne a do určitej výšky oslobodených od daní a odvodov, bola kompromisom. Pripustil to predseda koaličnej SNS Andrej Danko, ktorého strana zákonnú úpravu týchto platov dlhodobo presadzuje.vyhlásil v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike.Podmienky majú byť na začiatku nastavené tak, že keď niekto pracuje vo firme dva roky, 15. júna môže dostať 13. plat, ktorý bude do sumy 500 eur oslobodený od odvodov a daní. Ak v nej pracuje štyri roky, 15. decembra môže dostať ďalšiu takúto odmenu. Systém bude nabiehať postupne.avizoval Danko.Vyplácanie týchto platov bude pre podniky dobrovoľné, nastavené podmienky ich však k tomu podľa Danka budú motivovať.priblížil predseda parlamentu.Aj podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) má tento nástroj motivovať firmy, ktoré sú dnes v dobrom stave, aby sa podelili o svoj zisk so svojimi zamestnancami. Jeho jednotlivé prvky budú nabiehať postupne od budúceho roka.priblížil dnes Kažimír v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.V tejto chvíli ide o dobrovoľný mechanizmus. Do budúcnosti však nevylučuje aj nejakú jeho povinnú formu.upozornil Kažimír.